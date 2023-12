Al circolo il presepe di Salvatore 

Il circolo culturale Aurora non tradisce le attese e anche quest'anno ripropone un classico, il presepe curato dal presidente Salvatore Cabiddu. Una passione lunga una vita, da quando ragazzino di sei o sette anni andava in giro nelle strade a cercare i pezzi per dare vita alla sua Natività.

Erano gli anni ’50, gli effetti della guerra ancora ben visibili e, mancando i soldi, si compensava con l’ingegno. Pezzetti di legno prendevano vita e diventano pastori o animali, il muschio lo si trovava facilmente così come fil di ferro e scatolette. «Per me l'arrivo dell’Immacolata è sempre stato sinonimo di presepe - commenta Cabiddu - mio padre lavorava lontano da casa, ogni anno cercavo di fare il presepe sempre più bello per farlo felice quando tornava per le feste. Era il mio modo di ringraziarlo per i suoi sacrifici».

Un'opera frutto della sua immaginazione, certo, ma che sin dai primi tentativi è nata grazie alla collaborazione.«Non sono mai stato solo. Da piccolo mi aiutavano i miei fratelli e più avanti i soci del circolo. Ognuno con le sue idee, anche molto diverse, ma alla fine quando ci si aiuta le cose belle arrivano sempre».

Il presepe sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 nella sede in via Sassari 5.

