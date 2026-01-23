Al cimitero salme senza sepoltura 

«Non c’è più spazio per dare una sepoltura ai nostri defunti». È il grido d’allarme del gruppo asseminese di Forza Italia, che denuncia una situazione ormai arrivata al punto di rottura al cimitero comunale. Il consigliere di minoranza Ignazio Pireddu riporta che diverse salme sono in attesa di tumulazione a causa della totale mancanza di loculi disponibili. «In un momento di profondo dolore per familiari e amici, questa situazione è diventata insostenibile», attacca Pireddu: «Avevamo segnalato questa criticità da tempo, chiedendo interventi immediati per evitare quello che oggi è un triste spettacolo di inefficienza».

«Lavori al via»

A stretto giro arriva la replica dell’assessora ai Lavori pubblici, Alessia Meloni, che cerca di rassicurare la cittadinanza: «La struttura che ospiterà i nuovi loculi sarà realizzata a partire dalle prossime settimane. In questi giorni conosceremo la ditta aggiudicataria dell’esecuzione». Meloni difende gli uffici: «Il Municipio ha sempre considerato prioritaria quest’opera e ai Lavori pubblici, seppur a ranghi ridotti, hanno lavorato duro per affrontare un’emergenza costante, figlia di concessioni del passato di eccessiva durata». L’assessora ha inoltre chiarito che il ritardo è dovuto anche alla complessità dell’area di ampliamento, situata verso l’Ecocentro: è necessario uno studio specialistico idrogeologico.

Revoche forzate

Per rispondere alla saturazione, il Comune ha portato a termine un complesso iter burocratico che vede in una recente determinazione l’ultimo step di una procedura di revoca di trentanove concessioni ultracinquantennali del 1974. Per sette di queste, nonostante gli avvisi affissi sulle lapidi e pubblicati online, nessun erede si è presentato. L’avviso è perentorio: trascorsi trenta giorni, i Servizi cimiteriali procederanno d’ufficio con le estumulazioni. I resti saranno traslati in cassette di zinco o avviati alla cremazione qualora non fossero completamente mineralizzati. Un’operazione “chirurgica” necessaria per liberare posti in attesa dei nuovi cantieri, trattando i familiari non reperibili come ufficialmente disinteressati ai sensi della legge.

L’ampliamento

Non è tutto: il futuro della struttura poggia su un progetto che prevede un investimento complessivo di 1,9 milioni di euro. Il Consiglio comunale ha già approvato la modifica al Piano regolatore cimiteriale per consentire l’estensione del camposanto.in due fasi: con il primo lotto verranno realizzati un centinaio di loculi e completate le aree di inumazione, con il secondo dovrà sorgere il primo colombario.Con una media di 220 decessi ogni anno e un tasso di mortalità dell’8,7%, l’opera rappresenta l’unica via d’uscita per restituire dignità al culto dei morti ad Assemini e per porre fine alla gestione in stato di emergenza che oggi costringe le salme a soste forzate in attesa di una degna sepoltura.

