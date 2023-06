Al cimitero ci sono solo 80 posti 

Il ricordo è per sempre, la concessione no. Così, in carenza di spazi per i nuovi ingressi, il Comune cerca di far spazio nel cimitero di San Michele mettendo ordine tra i loculi occupati senza più diritto. Oltre cinquecento, contrassegnati da appositi bollini bianchi e messi nero su bianco nell’ordinanza “contingibile e urgente” a firma del sindaco Truzzu: il via libera ufficiale alle operazioni di estumulazione ordinaria - salvo rinnovi - delle salme presenti dal 1986. Ma nel frattempo nel camposanto cagliaritano la disponibilità per i prossimi morti è agli sgoccioli.

Autonomia limitata

«Al momento abbiamo circa ottanta loculi liberi», avvisa Marina Adamo, assessora agli Affari generali con delega anche ai Servizi cimiteriali. Cifra che, considerando i dati delle tumulazioni degli ultimi dodici mesi, consentirebbero meno di un mese di autonomia. Così da Palazzo Bacaredda si corre ai ripari. «In questi giorni stiamo per iniziare le estumulazioni dei loculi le cui concessioni sono scadute nel 2016: 513 in totale, per le quali sono già stati richiesti 160 rinnovi», spiega, annunciando una nuova ordinanza di “sgombero” che riguarderà i morti arrivati nel 1987. «Con i due interventi contiamo di liberare entro il 2023 500 loculi». Non abbastanza per assicurare la pace eterna dei deceduti e la serenità dei vivi.

In soldi, il prolungamento della permanenza di altri trent’anni, prevede tariffe differenti: per un loculo di punta la spesa è pari a 886 euro, importo maggiorato per i non residenti, ai quali sono richiesti 1.329 euro. Si sale a 2.202 euro per il rinnovo da parte dei residenti del “loculo di lungo”, che a chi risiede fuori Cagliari costa 3mila 304 euro.

Per tutti gli altri scatta l’estumulazione, secondo quanto stabilito nel documento che richiama regolamento di Polizia mortuaria, quello comunale sul Servizio mortuario e dei Cimiteri e le varie leggi del settore, e parla di procedura “indispensabile per ottenere la disponibilità di nuovi spazi per le sepolture, consentendo, secondo il principio della rotazione, un appropriato utilizzo del patrimonio cimiteriale esistente e per compensare la esaurenda disponibilità di nuovi loculi”.

L’affollamento è indiscutibile, dovuto anche a domanda e offerta che nel cimitero cittadino viaggiano a velocità differenti.

Anno nero

Il 2021 si è chiuso con poco meno di mille tumulazioni, 933, per la precisione. L’anno scorso si è ha raggiunta quota 1.385. A cui si sommano i dati delle altre strutture di Pirri e Bonaria, dove i ritmi sono decisamente più lenti; rispettivamente 9 e 15 nel 2021, 39 e 53 l’anno dopo. In elenco anche 1.724 cremazioni, salite a 2.425 nei dodici mesi del 2022. Numeri che certo non aiutano davanti alla “riscontrata necessità di recuperare la disponibilità dei loculi per le nuove sepolture”, spiega l’ordinanza in questione.

Cercansi spazi

«La capacità edificatoria è quasi esaurita», ammette la Adamo. «Non siamo ancora in una situazione di emergenza», assicura l’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda che fa affidamento sulle estumulazioni programmate. E rimanda agli interventi in corso davanti alla chiesa del camposanto: «Consentiranno di ottenere duecento loculi in più, che verranno utilizzati tra circa due/tre anni, non appena le condizioni dei corpi permetteranno la collocazione nell’ossario. Ovviamente salvo differenti indicazioni da parte del concessionario o dei familiari». Nessun ampliamento all’orizzonte, nonostante se ne parli da decenni e vi fosse anche un progetto per il quale sembrava certo un primo stanziamento regionale di 2,6 milioni. «Per ora non se ne parla, l’iter sarebbe difficoltoso per via dei vincoli, lungo e con un costo non indifferente».

