Al Challenger 125 trionfa Dzumhur 

Damir Dzumhur trionfa nel quarto Olbia Challenger, l'Atp125 che si è concluso ieri sui campi del Tc Terranova. Il bosniaco, accreditato della seconda testa di serie, ha sconfitto 7-6(4), 6-3 il britannico Jacob Fearnley, numero 1 del tabellone gallurese. «E' stata una settimana incredibile, non mi aspettavo di vincere il torneo. Nel secondo turno ho rischiato di essere eliminato, ma uscito da quella partita ho capito subito che avrei potuto cambiare il mio destino qui a Olbia. Ho ricostruito la mia fiducia partita dopo partita, vincere il titolo significa molto», ha dichiarato Dzumhur, che da oggi salirà al n. 83 della classifica mondiale, mentre Fearnley diventerà 87.

Pieri la più Forte

Jessica Pieri si aggiudica il titolo del singolare femminile nel quarto Itf Combined organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione. La 29enne lucchese, numero 1 del seeding, ha battuto 6-4, 6-1 in 1h16' la francese Nina Radovanovic. Al via il quinto e ultimo torneo internazionale dell'anno sui campi di Santa Margherita di Pula. In campo Atp, Alejandro Davidovich Fokina si aggiudica la finale tutta spagnola dell'Atp1000 di Shanghai battendo 1-6, 7-6(5), 6-4 Rafael Jodar.



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