Al Challenger 125 subito fuori i sardi 

Si ferma nel primo turno delle qualificazioni il cammino dei tennisti sardi nell'Atp Challenger 125 di Olbia, iniziato domenica sui campi del Tc Terranova. Il “padrone di casa” Leonardo Mazzucchelli ha perso 6-2, 6-1 contro lo spagnolo Nicolas Alvarez Varona, mentre il torresino è stato regolato 6-0, 6-2 dal francese Laurent Lokoli. Il terzo tennista isolano che aveva ricevuto una wild card, l'algherese Lorenzo Carboni ha dato forfait prima del match contro l'ucraino Vitaliy Sachko, perché impegnato, nelle stesse ore, nel campionato nazionale di Serie A1 di tennis maschile a squadre sui campi del Tc Santa Margherita Ligure nelle fila del Tc Italia di Forte dei Marmi (che ha perso 4-2)- il 18enne ha perso 6-0, 6-3 in singolare contro Francesco Maestrelli e 6-4, 7-6(0) in coppia con Marco Furlanetto, in doppio contro Andrea Vavassori e Filippo Romano.

Paoletti non Bara

Arriva una vittoria italiana nel tabellone del singolare femminile del quarto dei sei tornei Itf Combined organizzati sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione. Matilde Paoletti ha battuto 3-6, 6-2, 6-2 in finale la romena Irina Bara, testa di serie numero 2. Al via sugli stessi campi il quinto torneo Itf maschile e femminile del ciclo autunnale.



