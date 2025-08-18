Al Ceroli di Porto Rotondo stasera sfilano le Farfalle rosa  

Modelle per una sera, vestite di vita e di speranza, in passerella per la prevenzione oncologica. Al teatro Mario Ceroli di Porto Rotondo, oggi alle 21.30, vola la Sfilata delle farfalle rosa: quarantuno donne, guarite, ancora in cura e che curano, insieme per condividere, come un battito d'ali, la forza della metamorfosi e la bellezza della rinascita.

Scenografie caleidoscopiche, al ritmo delle musiche che suonano nei locali più cool della Costa Smeralda, da Bob Sinclair a Jimmy Sax, pazienti e dottoresse dei reparti di oncologia senologica e ginecologica degli ospedali Giovanni Paolo II e Mater Olbia Hospital diventano le regine dell'alta moda, pop e felici. Di tutte le taglie e di tutte le età, dai trenta agli ottanta anni, indossano la solidarietà cucita in abiti di haute couture: casual o con strascichi da mille e una notte, le farfalle rosa sfilano per quarantacinque minuti, cantando l'inno a La vita della cantante soul Shirley Bassey, portorotondina degli anni d'oro a cui il borgo ha intitolato una spiaggia. A chiudere la serata, una parata di Supereroi che, sul brano di Mr Rain, sfileranno con le camicie rosa, testimonial di sostegno alle donne che combattono, a quelle che ce l'hanno fatta e a coloro che lottano per curare. Debuttato a giugno nella sala Protomoteca del Campidoglio, il progetto è nato da un’iniziativa di Antonella Luberti, ex paziente oncologica, ex modella ed ex scenografa di Mediaset, come tributo all'impegno dei medici che hanno speso la loro professione nella cura dei tumori femminili e, come l'effetto farfalla, per diffondere un messaggio di fiducia (anche nella scienza) e creare occasioni di intimità, di supporto reciproco e di leggerezza. «Il mio obiettivo è portare la Sfilata in tutta Italia per restituire a tutte la gioia di vivere che ho conquistato dopo la sofferenza ma il mio sogno è trovare sempre meno farfalle rosa», ha detto Luberti che dedica l’appuntamento di Porto Rotondo (dove ha trascorso le sue convalescenze) al padre dell’oncologia senologica, Umberto Veronesi, che sarà ricordato, sul palco, dal figlio Paolo, direttore del Programma di senologia dell’Istituto europeo di oncologia.

RIPRODUZIONE RISERVATA