VaiOnline
Via Avogadro.
12 settembre 2025 alle 00:14

Al Cep perdita fognaria dimenticata da due settimane «Cattivi odori e rischi sanitari, il Comune intervenga» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una perdita fognaria che da due settimane sta diffondendo in via Avogadro nel quartiere Cep cattivi odori e rischi sanitari per i cittadini. L’ha denunciata il consigliere Ferdinando Secchi, che «dopo averlo segnalato in aula consiliare, intende portare all’attenzione delle autorità competenti una situazione di grave disagio».

Sechi ha denunciato «la presenza di una perdita che sta causando non solo cattivi odori e potenziali rischi igienico-sanitari per i residenti, ma anche una perdita di acque bianche che contribuisce al deterioramento del manto stradale e alla dispersione di risorse idriche».

Il consigliere prosegue: «Nonostante le numerose segnalazioni la situazione è ancora irrisolta». Secchi denuncia «un rimpallo di responsabilità tra il Comune e Abbanoa, che sta ritardando l’intervento necessario per la messa in sicurezza e la riparazione delle condotte. Ritengo inaccettabile che, in una città che ambisce a standard elevati di vivibilità e sostenibilità, si possa tollerare una simile inerzia amministrativa. È dovere delle istituzioni garantire la salute pubblica e la sicurezza stradale.Chiedo con forza un intervento immediato per risolvere il problema e chiarire le responsabilità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il personaggio

Pavoletti va in gol anche nei film

l C. A. Melis
Riforme

«Legge statutaria, il nuovo volto della Regione»

Si è insediata la commissione speciale biennale per scrivere e approvare le norme 
Roberto Murgia
La storia

«Il mio vitalizio? Non mi hanno fatto sapere niente»

L’artista sogna di aprire la scuola della seta di mare a Sant’Antioco 
Francesco Pintore
La maggioranza

Regionali, Tajani frena il Carroccio

La Lega: «Veneto e Lombardia sono nostre». Il leader FI: ora altre urgenze 
Milano

Armani, la cassaforte segreta

Ville, yacht, beni in usufrutto: un patrimonio di oltre 13 miliardi di euro 
L’attentato

Caccia al killer del “patriota” Kirk

Trump: martire della verità. In Italia polemiche per una foto a testa in giù della vittima 