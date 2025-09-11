Al Cep perdita fognaria dimenticata da due settimane «Cattivi odori e rischi sanitari, il Comune intervenga» 

Una perdita fognaria che da due settimane sta diffondendo in via Avogadro nel quartiere Cep cattivi odori e rischi sanitari per i cittadini. L’ha denunciata il consigliere Ferdinando Secchi, che «dopo averlo segnalato in aula consiliare, intende portare all’attenzione delle autorità competenti una situazione di grave disagio».

Sechi ha denunciato «la presenza di una perdita che sta causando non solo cattivi odori e potenziali rischi igienico-sanitari per i residenti, ma anche una perdita di acque bianche che contribuisce al deterioramento del manto stradale e alla dispersione di risorse idriche».

Il consigliere prosegue: «Nonostante le numerose segnalazioni la situazione è ancora irrisolta». Secchi denuncia «un rimpallo di responsabilità tra il Comune e Abbanoa, che sta ritardando l’intervento necessario per la messa in sicurezza e la riparazione delle condotte. Ritengo inaccettabile che, in una città che ambisce a standard elevati di vivibilità e sostenibilità, si possa tollerare una simile inerzia amministrativa. È dovere delle istituzioni garantire la salute pubblica e la sicurezza stradale.Chiedo con forza un intervento immediato per risolvere il problema e chiarire le responsabilità».

