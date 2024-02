Al centro sportivo successo del campionato di pinella 

Al centro sportivo di Sertinu, a Macomer, il gioco delle carte diventa sport. Iniziato a novembre, nei giorni scorsi si è concluso il campionato di pinella a 13 carte. Ha visto la partecipazione di 12 giocatori. Al centro di Sertinu si sono svolte le fasi finali del torneo, con la finalissima che ha visto scontrarsi i giocatori Alessandro Castori, 46 anni, che ha perso l’incontro con Paolo Cappai, 44 anni. Si aggiudica il terzo posto Mariano Longu, 44 enne, che ha gareggiato con Rolando Carta, di 57 anni. Nei quarti di finale Rolando Carta ha battuto Luca Locci, 53 anni, mentre Mariano Longu ha vinto su Manuele Cubeddu di 44 anni. Hanno preso parte al torneo anche Donatella Meledina, Antonio Moresa, Costantino Piredda e Umberto Guiso. «È stato un torneo combattuto con impegno e agonismo - dice Paolo Cappai, presidente del centro sportivo Sertinu - crediamo che anche il gioco delle carte deve essere considerato uno sport a tutti gli effetti. Fa tanto bene per mantenere la salute mentale perché si devono ricordare le carte che sono state giocate e diversi numeri, e aiuta la socializzazione. Ha anche benefici a livello emotivo». A Sertinu è in corso un campionato di pinellone a 15 carte, che si gioca in coppia: terminerà ad aprile e coinvolge trenta iscritti.

