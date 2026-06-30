Al centro giovanile successo di pubblico per la Festa dell’acqua 

Una serata all’insegna del divertimento, leggera e fresca. Si è tenuta al Centro Giovani di Sestu, in vico Pacinotti, la prima Festa dell’acqua, organizzata dalla gestione del Centro, S’Istentu. Tanti i partecipanti, una nuova iniziativa per il Centro che conta tanti iscritti. «C’erano più di quaranta ragazzi e ragazze tra i 12 e i 16 anni», racconta Mario Alberto Serrau, nuovamente assessore a Sport e Politiche Sociali, «i gestori del Centro hanno organizzato tanti giochi a tema, come battaglie con le pistole ad acqua, i ragazzi hanno costruito anche una fortezza con le scatole di cartone. C’ero anch’io, e ho visto una bella serata, piena di vita e di entusiasmo. E siccome l’acqua non fa bene ai telefoni e smartphone, questi erano completamente banditi», continua sorridendo. E l’estate al Centro è appena cominciata: «Ci sono tante iniziative in programma, da serate a tema, giochi, e gite, e ne stiamo preparando altre. L’idea è sempre offrire un’alternativa a stare chiusi in camera, proporre momenti di socialità e divertimento, tutti insieme. Tutte le attività sono completamente gratuite, e le iscrizioni sono sempre aperte», conclude Serrau. (g. l. p.)

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