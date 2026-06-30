VaiOnline
Sestu.
01 luglio 2026 alle 00:35

Al centro giovanile successo di pubblico per la Festa dell’acqua 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una serata all’insegna del divertimento, leggera e fresca. Si è tenuta al Centro Giovani di Sestu, in vico Pacinotti, la prima Festa dell’acqua, organizzata dalla gestione del Centro, S’Istentu. Tanti i partecipanti, una nuova iniziativa per il Centro che conta tanti iscritti. «C’erano più di quaranta ragazzi e ragazze tra i 12 e i 16 anni», racconta Mario Alberto Serrau, nuovamente assessore a Sport e Politiche Sociali, «i gestori del Centro hanno organizzato tanti giochi a tema, come battaglie con le pistole ad acqua, i ragazzi hanno costruito anche una fortezza con le scatole di cartone. C’ero anch’io, e ho visto una bella serata, piena di vita e di entusiasmo. E siccome l’acqua non fa bene ai telefoni e smartphone, questi erano completamente banditi», continua sorridendo. E l’estate al Centro è appena cominciata: «Ci sono tante iniziative in programma, da serate a tema, giochi, e gite, e ne stiamo preparando altre. L’idea è sempre offrire un’alternativa a stare chiusi in camera, proporre momenti di socialità e divertimento, tutti insieme. Tutte le attività sono completamente gratuite, e le iscrizioni sono sempre aperte», conclude Serrau. (g. l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta/1.

Metro Cagliari, indietro tutta

Il Comune cambia idea: no ai binari per il Poetto, meglio i bus 
l Madeddu
Il paradosso delle rinnovabili: «Chi ha gli impianti incassa sulla produzione e non sui consumi»

Eolico, l’assalto pesa in bolletta: «Aumenti per 80 milioni annui»

L’esperto: «In Sardegna possibile surplus da 10mila gigawattora, per esportare quell’energia il Tyrrhenian link non serve a niente» 
Alessandra Carta
Meteo

Sardegna, dopo l’afa i nubifragi

Pioggia, grandine e una tromba d’aria devastano la Trexenta 
Andrea Manunza
Lo scontro

Cancellata la delibera su Cala Finanza

«Venute meno le condizioni». Adesso si apre la questione Zes 
Andrea Busia
Scaduti ieri i

Via i gettonisti, in campo 93 sostituti

Pronto soccorso, albo regionale a disposizione delle Asl per colmare i vuoti di organico 
Marco Noce
Crisi nella chiesa

L’appello di Leone: «Evitate lo scisma»

«Non ordinate i vescovi». La replica dei lefebvriani: «Vogliamo la benedizione» 