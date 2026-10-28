SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Decimomannu.
29 ottobre 2026 alle 00:19

Al centro Deledda educazione alimentare ed eccellenze locali 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Promuovere l’educazione alimentare e valorizzare le eccellenze ortofrutticole del territorio: per parlare di questo argomento e promuoverlo tra i residenti l’amministrazione comunale di Decimomannu organizza per domani alle 17 la presentazione del libro “Frutta: salute e consumo consapevole” di Gianfranco Matta, curato da Laore Sardegna.

L’appuntamento, a ingresso libero, si terrà al centro culturale “Grazia Deledda” in via Efisio Corrias. La serata vedrà un dialogo aperto con l’autore affiancato dal dottor Francesco Piras, esperto nutrizionista, offrendo anche uno spazio di confronto per rispondere a domande e curiosità del pubblico.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il vicesindaco Massimiliano Mameli: «Tra i nostri obiettivi c’è la valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli del territorio. Riteniamo di dover fare opera di divulgazione attraverso dei convegni ed eventi che mirano a promuovere informazioni o notizie sugli aspetti nutrizionali e organolettici della frutta e dare più consapevolezza ai consumatori. Per questo evento abbiamo voluto invitare semplici cittadini, operatori del settore della ristorazione, docenti e alunni dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” nonché la società che gestisce la mensa scolastica».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Siher libero, scontro Meloni-magistrati

La premier: decisione vergognosa. Schlein: non può sostituirsi alle toghe 
Elezioni in Israele

Netanyahu davanti, ma è rebus governo

Il premier ha 5 seggi in più di Eisenkot, Herzog cerca una via d’uscita 