Al Cavallera va in scena la solidarietà 

Dopo il grande successo delle prime due rappresentazioni, a grande richiesta il gruppo teatrale di Carloforte “Don Ignazio Garau - Linetto Leone” ha messo in calendario un nuovo appuntamento con “Sarto per signora”, commedia in tre atti di Georges Feydeau, per sabato 16 aprile al cineteatro Cavallera. L’ingresso è ad offerta: tolte le spese, l’incasso sarà devoluto all’associazione San Rafael che aiuta i bambini dell’Honduras.

Quest’anno è particolare per il gruppo teatrale: sono dieci anni dalla morte di Linetto Leone, storico regista e cofondatore del gruppo con il compianto don Ignazio Garau. "Sarto per signora” è l’opera che Leone avrebbe voluto mettere in scena, a distanza di tempo è toccato alla figlia Antonella fare da regista alla stessa commedia. Lo spettacolo ha riscontrato un buon successo tanto che il gruppo teatrale ha fissato una nuova data. Le prenotazioni sono aperte da oggi alle 15,30, al teatro Cavallera. (a. pa.)

