Al carnevale pirrese l’elogio alla diversità 

Primo appuntamento venerdì a Casa Saddi (via Ettore Fieramosca 17, Pirri) con “Su carrasciali pirresu”, il carnevale per i bambini e le bambine, il carnevale delle famiglie organizzato da Il Crogiuolo - centro di intervento teatrale.

Si comincia alle 17 nel giardino di “Casa Sarei” con le animazioni di Matte Maschere Maccus. Alle 18 invece in “Sala Lisetta” va in scena “Diversi?! Unici!!

The Addams Family”, liberamente ispirato alle strisce di Chas Addams, di Virginia Garau e Daniela Melis, con Virginia Garau, Daniela Melis, Carmen Porcu, Ulisse Sebis.

«Con il termine diverso», spiegano gli autori, «vengono considerati tutti coloro che non rispondono ai canoni della normalità da noi stabiliti e diffusi attraverso i mass-media, i governi ed il potere. Invece il termine diversità ha un significato positivo! Il diverso», sottolineano, «porta conoscenze nuove e, con il suo bagaglio culturale, le sue tradizioni, il suo modo di essere e di pensare contribuisce all’arricchimento di tutti. Per questo noi non dobbiamo guardarlo con sospetto, ma con curiosità ed accettarlo senza se e senza ma! Tutti noi siamo diversi e unici e non dobbiamo omologarci ma semplicemente riconoscerci uguali in questa unicità! Attraverso le figure dei personaggi creati da Chas Addams, The Addams Family appunto, nasce l’idea dello spettacolo per le scuole, ma anche per gli adulti: “Diversi?! Unici!!”. Figure perfette per affrontare il tema della diversità in modo leggero e comico ma non per questo meno incisivo. I personaggi delle vignette di Addams sono infatti un compendio di umorismo nero e di satira di costume che sbeffeggia le idiosincrasie e i comportamenti omologati e omofobi della nostra società conformista e obsoleta».

