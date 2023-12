Al carcere di Alghero i detenuti tenores cantano la tradizione 

Quasi ogni giorno si riuniscono nella cappella del carcere di Alghero per esercitarsi nel canto a tenore. Quattro giovani detenuti, provenienti da altrettanti diversi paesi del centro Sardegna, hanno scoperto di avere una passione in comune e insieme trascorrono interi pomeriggi intonando i mutos e le poesie, cercando di armonizzare le loro voci. Così su bassu (il basso), sa contra (il contralto), sa mesu boche (mezza voce) e sa boche (la voce solista) nella casa di reclusione Giuseppe Tomasiello, regalano anche agli altri reclusi, il piacere di ascoltare il canto corale, che rappresenta una dei tratti identitari della Sardegna riconosciuto dall’Unesco.

«Sentirli cantare è uno spettacolo», assicura Carmelo Piras, appena nominato Garante dei detenuti del carcere di Alghero. «Quando i ragazzi hanno parlato del canto a tenore in realtà non mi avevano suscitato particolari emozioni, – ammette Piras – poi però mi è bastato sentirli e vedere l'entusiasmo per capirne l'importanza». L’impegno e la costanza con la quale i quattro giovani praticano il canto a tenore ha riscontrato, da subito, l’incoraggiamento dell’area educativa e della direzione del carcere algherese. Molti compagni di detenzione (e non solo da quelli di origine sarda), spesso si fermano ad ascoltare la profonda e intensa armonia di suoni e parole, che nel tardo pomeriggio si spande, nitida e forte, dalla cappella del carcere dove si esercitano.

Una bella storia quindi, che ha incuriosito uno dei massimi studiosi del canto a tenore in Sardegna, l’etnomusicologo Bustianu Pilosu, il quale ha voluto conoscere personalmente i detenuti e ascoltarli, durante un incontro aperto a tutta la popolazione carceraria. Pilosu si è recato nella casa di reclusione di Alghero lo scorso 4 dicembre, per una lezione sul canto a tenore che ha visto la partecipazione attenta di molti reclusi e di diversi docenti che insegnano nel carcere, a riprova di quanto sia utile e importante il coinvolgimento dei detenuti in progetti socio-culturali che li veda protagonisti di un futuro possibile. Lo stesso professor Pilosu, ha descritto il canto a tenore come «una forma di canto corale di grande valenza educativa e sociale, portatrice di contenuti culturali, oltreché poetici e musicali, in quanto veicola valori senza i quali sarebbe impossibile cantare e fare di quattro voci un’unica espressione, quasi un’unica voce; comprendendo di svolgere un ruolo all’interno di una piccola comunità, contribuendo a costruire musica e senso attraverso l’unione armonica delle singole parti; è un canto che educa all’ascolto dell’altro, adattando la propria voce alle necessità della composizione comune di voci e suoni, nel quale il singolo è cosciente di far parte di un gruppo». Lo studioso ha quindi voluto sottolineare che cantare a tenore significa il rispetto delle regole; quelle dettate dalla tradizione, dalla consuetudine e che tutte vengono condivise con gli altri cantori. Spiegando che cantare insieme significa essere amici e infatti si canta in cerchio, ci si tocca, ci si abbraccia per stare molto vicini e sentire la voce dell’altro quasi come la propria. Quasi una Lectio magistralis la sua, sapientemente inserita fra l’ascolto dei brani che i quattro cantori hanno eseguito con l’impegno e la bravura che solo una passione condivisa può generare.

