Al Carbonia basta il pari 

Carbonia 1

Monastir 1

Carbonia (4-4-2) : Mirko Atzeni, Cocco, Broglia, Chidichimo (1’ st Stefano Atzeni), Garcia, Nicola Mancini (25’ st Abbruzzi), Caverzan (30’ st Francesco Doneddu), Ricci (30’ st Sartini), Christian Mancini, Isaia, Mastropietro (15’ st Moreno). In panchina Davide Doneddu, Perna, Tocco, Lambroni. Allenatore Mingioni.

Monastir (4-4-2) : Stevanato, Pinna (20’ st Sarritzu), Porru, Madero, Ganzerli, Nicola Manca, Piras (30’ st Corda), Riep (1’ st Frau), Naguel, Leonardo Manca, Sanna. In panchina Daga, Massoni, Carboni, Nurchi, Murru. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : nel primo tempo 30’ (r) L. Manca, 45’ Broglia.

Note : ammoniti F. Doneddu, M. Atzeni, Corda, Broglia, Ganzerli, N. Mancini.

Carbonia. La Coppa Italia è il giardino di casa del Carbonia: grazie all’1-1 di ieri contro il Monastir (primo in classifica in Eccellenza), e forte del 2-1 dell’andata, la squadra di Mingioni torna per l’ennesima volta negli ultimi anni fra le migliori quattro della competizione.

L’inerzia della gara si sblocca attorno al ventesimo, quando è il Monastir a prendere campo. E al 29’ su filtrante per Riep l’arbitro giudica da rigore l’uscita del portiere. Dal dischetto realizza Leonardo Manca. Il Monastir continua a premere ma sul finire di tempo si fa sorprendere: il pari è un lampo d’orgoglio di Broglia che da 25 metri raccoglie una punizione respinta e indovina una fucilata di sinistro che si infila in porta.

Nella ripresa, dopo una partenza incoraggiante, dal 20’ il Carbonia ricomincia a soffrire la pressione degli ospiti ma contribuisce anche con alcune amnesie, come quella che libera Sanna al 5’ in area piccola (palo pieno) e poi al 12’ L. Manca: il portiere del Carbonia è stavolta molto reattivo allungando il piede destro. E il numero 1 biancoblù è pure fortunato quando, un minuto dopo, Porru di testa non inquadra la porta da pochi metri. È un momento in cui il Monastir fa valere il suo peso, gli episodi dicono bene al Carbonia ma i rischi corsi servono a dargli la sveglia. Ma gli ospiti continuano a graziare i minerari: al 32’ Nicola Manca dai 14 metri a sinistra ha il tempo di prendere la mira ma spedisce a lato.

Finale da cuori forti: al 90’ prima M. Atzeni appare incerto e non blocca una botta dalla distanza, ma sulla respinta Sanna conclude alto, poi però il portiere minerario è miracoloso sulla girata ravvicinatissima di Naguel. Al 5’ di recupero il Carbonia ha la palla del 2-1 ma stavolta è Stevanato a compiere un prodigio sul diagonale di C. Mancini.

RIPRODUZIONE RISERVATA