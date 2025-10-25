Al Carbonia basta Boi per il blitz a Santa Teresa 

Santa Teresa 0

Carbonia 1

Santa Teresa (4-3-3) : Pedelacq; Aylal, Moussa, Sanna, Secci (2’ st Traore); Ziani, Generoso (11’ st Vita), Zupel (11’ st Edosomwan); Djedje (38’ pt Montserrat), Siamparelli, Ortiz (25’ st Carlander). In panchina Ferraro, Casu, Laurent, Sardo. Allenatore Ciarolu.

Carbonia (4-3-1-2) : Floris; A. Mastino (21’ st Hundt), Chidichimo, Zazas, F. Mastino; Nannini, Ponzo, Melis; Boi; Artese, Pavone (30’ st Coulibaly). In panchina Saiu, Zonchello, Tatti, Gurzeni, Serra, Carboni, Massoni. Allenatore Mannu.

Arbitro : Mele di Sassari.

Rete : pt 25’ Boi.

Note : ammoniti Sanna, Generoso, Ortiz (S) e F. Mastino, (C). Recupero: 0’ pt-6’ st. Spettatori circa 200.

Santa teresa. Al Carbonia basta un gol di Boi per espugnare il campo del Santa Teresa nella 7ª giornata di Eccellenza e inchiodare la squadra di casa al penultimo posto.

Partita non entusiasmante, condizionata dal terreno pesante per l’acquazzone che si è abbattuto sulla Gallura prima della gara: gli ospiti portano a casa il massimo risultato col minimo sforzo ma la squadra di Ciarolu non brilla per occasioni mancate e interrompe così la striscia positiva tra campionato e Coppa Italia (mercoledì c’è il ritorno dei quarti in casa contro il Tempio).

