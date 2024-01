Al capezzale delle navi romane 

Uno dei pochissimi in Italia a custodire resti di legni ritrovati nei fondali e relitti affondati nella marea dei secoli, il Museo archeologico conserva due navi delle più antiche mai riemerse, risalenti all'invasione vandalica che ha distrutto il porto di Olbia, delle più grandi e delle più complete, esposte alla meraviglia dei visitatori da oltre vent’anni. Rinvenute in occasione degli scavi per la realizzazione del tunnel, durante tre campagne condotte tra il 1999 e il 2002 dall'archeologo Rubens D'Oriano, le navi onerarie imperiali sono sorvegliate speciali e fino al 2025 in fase di verifica conservativa. La Soprintendenza archeologica, in accordo con il Comune e in collaborazione con la ditta esterna incaricata Conservazione e restauro di Milano, ha ritenuto di adoperarsi immediatamente per il loro risanamento.

A rischio

«Abbiamo riscontrato dei problemi nello stato di conservazione dei legni, effettuando anche analisi diagnostiche dei materiali che erano comparsi in superficie, e da maggio scorso abbiamo iniziato ad apportare dei cambiamenti nell'ambiente che li ospita: eliminato gradualmente l'impianto di umidificazione diretta e l'argilla alla base dei supporti che reggono le navi, stiamo procedendo alla manutenzione, con una prima spolveratura e la disinfezione», spiega la funzionaria restauratrice della Soprintendenza, Alessandra Carrieri. Senza questo intervento, specifica, «le navi rischiavano di degradarsi: questo legno ha bisogno di una manutenzione semestrale, e in accordo con il sindaco, stiamo valutando di installare un sistema di monitoraggio più agile e di cambiare i supporti su cui poggia un relitto, sostituendoli con un'altra soluzione». Ma le navi, risalenti al V secolo dopo Cristo, sono in buone mani: «La nostra Soprintendenza è dotata, a Sassari, di uno dei più grandi centri di restauro con un laboratorio per i legni imbibiti presenti in Italia, oltre a essere pioniera, con gli scavi condotti sul relitto di Spargi tra gli anni ‘50 e ‘60, nel campo dell'archeologia subacquea», dichiara la responsabile dell'Area patrimonio archeologico e servizio archeologia subacquea della Soprintendenza, Gabriella Gasparetti. E aggiunge: «La particolarità di questi ritrovamenti, oltre alla quantità di relitti trovati, almeno 24, alla tipologia e alla datazione delle navi è che è tra pochissimi cantieri che hanno restituito alberi di navi e aste di timoni, raramente rinvenibili perché si distruggono facilmente».

Boom di ingressi

Un patrimonio preziosissimo che, dice l'assessora alla Cultura, Sabrina Serra, «ha fatto contare oltre 38mila ingressi al Museo nel 2023, di cui più di 18mila di stranieri, con un picco ad agosto e settembre». Per il sindaco, Settimo Nizzi, «le navi sono il fiore all'occhiello del Museo e l'amministrazione comunale è impegnata, per quanto di sua competenza, a portare avanti tutte le azioni necessarie alla perfetta conservazione di questo bene culturale dal valore inestimabile».

