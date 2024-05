Al capezzale della sanità malata 

Una sanità agonizzante, simbolo non gradito di un territorio in affanno. Il reparto di Ortopedia dell’ospedale San Francesco è paralizzato, non accetta ricoveri da marzo. I viaggi della speranza a caccia delle cure, poi, le “migrazioni sanitarie”, sono una costante per chi abita nel centro Sardegna. Ecco perché l’assessore regionale della Sanità, il romano Armando Bartolazzi, ieri sera era a Nuoro. Ha raccolto l’invito dell’associazione “Svs Viaggi per la salute”, ma la tensione resta alta. «Servono cambiamenti strutturali a livello delle aziende ospedaliere», ha detto l’esponente della Giunta Todde: «C’è una situazione cristallizzata con strutture di eccellenza nel centro-nord Italia. Dobbiamo creare analoghe strutture di eccellenza nel centro-sud, isole comprese». Intanto, a breve sarà presentata alla Camera una proposta di legge per sostenere i “migranti sanitari”.

Numeri inquietanti

La fuga dall’Isola, a caccia delle cure negate in terra sarda, assume sempre più contorni preoccupanti. «Nel corso del 2023 abbiamo di continuo offerto assistenza e avuto 833 contatti», ha svelato il presidente di “Svs Viaggi per la salute”, Renato Pischedda, nell’auditorium della biblioteca Satta e davanti alla governatrice Alessandra Todde. «Questo dato sottolinea l’importanza del supporto garantito ai migranti sanitari». Il Nuorese chiede risposte immediate, le strutture d’eccellenza restano un miraggio. «Da tre anni il nostro impegno va in questa direzione», spiega Antonello Delogu, della “Svs Viaggi per la salute”: «Prima abbiamo raccolto le modifiche alla legge regionale 26 del 1991, grazie al consigliere regionale del Pd Roberto Deriu, necessarie per dare una pronta risposta ai migranti sanitari sardi. Partendo da questa legge regionale, poi, abbiamo steso una traccia, perfezionata dal deputato Emiliano Fenu, per arrivare a una proposta di legge che quanto prima dovrà essere discussa nelle commissioni parlamentari. È importante riconoscere ai migranti sanitari gli stessi diritti di tutti i pazienti, a prescindere che siano vicini o lontani da casa».

Proposta di legge

«Questa proposta di legge è un primo passo in avanti», dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle, Emiliano Fenu: «Grazie all’impulso dell’associazione “Svs Viaggi per la salute” vogliamo che diventi più omogena la normativa sullo status del cosiddetto migrante sanitario, a livello nazionale, sebbene esista già una legge regionale dal 1991. I diritti di chi si deve spostare per motivi di salute devono essere garantiti».

RIPRODUZIONE RISERVATA