Al capezzale della città allo stremo  

«Concretezza» che per le imprese significa soluzioni. A chiederle al prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, nel tavolo di confronto sollecitato da Confindustria, gli imprenditori del centro Sardegna, che da anni lamentano l’assenza di risposte dalla politica locale, regionale e nazionale, in un territorio che rimane sempre più indietro.

Mobilità, fiscalità di vantaggio e connettività digitale sono i macro temi da decenni tallone d’Achille delle imprese nuoresi ed ogliastrine, costrette a competere ad armi impari con gli altri territori. Dopo l’incontro con gli imprenditori e i vertici di Confindustria, guidata dal presidente Mario Bitti, il prefetto Dionisi ha deciso di convocare «singoli tavoli tematici che andranno ad affrontare sia a livello regionale sia a livello nazionale gli specifici aspetti di un problema, che è quello di garantire alla imprese una maggiore appetibilità nel territorio».

Dossier impietoso

In base al dossier stilato dall’associazione di categoria, con cui è stato chiesto l’incontro di ieri con il prefetto, tra il 2020 e il 2021 Nuoro è stata una delle province italiane che ha sofferto di più gli effetti dell’emergenza sanitaria, registrando un crollo del Pil del 7,6 per cento nel primo anno di pandemia. La nostra provincia è tra le 25 più povere d’Italia. Il Pil è in caduta libera (3,5 miliardi di euro annui). Il reddito pro-capite, poi, è tra i più bassi a livello nazionale, 13.700 euro. Inoltre, il valore aggiunto del settore manifatturiero è calato del 40 per cento negli ultimi 15 anni. Numeri impietosi.

La risposta

Dopo quasi due ore di confronto Dionisi, rimarcando il concetto di azienda come quello di un presidio sociale e di legalità nel territorio, ha dato ascolto alle imprese annunciando i tavoli di concertazione dove «sono tante sono le iniziative che dovremmo adottare - ha spiegato -: cercare di ottenere la fiscalità di vantaggio per queste imprese, migliorare le infrastrutture fisiche legate alla mobilità e al trasporto e rafforzare la connettività digitale»

L’allarme delle imprese

Durissimo Bitti, che ha sentenziato il fallimento della politica degli ultimi 40 anni, a tutti i livelli, «siamo qui a chiedere ciò che prima di me avevano chiesto altri presidenti di Confindustria. Chiediamo al prefetto un tavolo permanente di concertazione dove convocare di volta in volta le figure di riferimento dei singoli problemi – ha spiegato Bitti – e che il Prefetto faccia da anello di congiunzione fra le istanze del centro Sardegna rispetto al Governo, in quanto come abbiamo sempre rimarcato, non abbiamo dei riferimenti politici a cui rivolgerci, che non guardano il territorio con occhi di persone che lo vivono con le criticità che abbiamo».

Battaglia globale

Su questi temi gli imprenditori hanno sottolineato le difficoltà. «Ci stiamo giocando il futuro – ha detto l’imprenditore Massimo Meloni – ormai in un mercato sempre più globalizzato la competizione è al centesimo. Non siamo qui per chiedere sussidi, ma condizioni pari alle altre imprese». Il rischio, è quello che le aziende decidano di delocalizzare. Insomma scappare. E la desertificazione, anche sociale, sarà sempre più marcata.

Non a caso il vicepresidente di Confindustria Giuseppe Mastio ha ricordato come le aree industriali sono commissariate da 15 anni, «in queste condizioni si fa fatica».

Masini chiede «concretezza» ricordando che per un’azienda che esporta l’80 percento, «competere a livello mondiale con gli attuali gap infrastrutturali è impossibile» mentre Gianni Buonfigli ha rimarcato la necessità «di interlocutori che ascoltino il territorio»

