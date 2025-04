Al capezzale del Pronto soccorso 

La battaglia per mantenere in efficienza il Pronto soccorso di Alghero è trasversale. Ieri mattina al capezzale dell’ospedale Civile c’erano tutti, da destra a sinistra, con il sindaco in testa. Presenti le associazioni a difesa della sanità e i privati cittadini.Da metà maggio gli accessi al Pronto soccorso saranno garantiti solo durante le ore diurne: vietato avere una emergenza nel cuore della notte.«I veri responsabili di questa situazione sono i politici e mi ci metto in mezzo pure io», dice subito Christian Mulas, presidente della commissione Sanità e promotore dell’assemblea pubblica: «Abbiamo fatto scelte sbagliate, ma oggi siamo qui per dire basta. Alghero sta vivendo un momento drammatico sul fronte dei servizi ospedalieri. Prima la chiusura del Punto nascita, poi Pediatria e Cardiologia a mezzo servizio e adesso il rischio di vedere chiuso il nostro Pronto soccorso», a corto di medici (dei dieci in organico la metà è a casa per malattia o gravidanza).

«Faremo tutto il necessario per riportare i servizi sanitari al pieno regime, – assicura il sindaco Cacciotto, – oggi non ci sono divisioni politiche. C’è una sola bandiera, quella della tutela della salute pubblica». Una voce forte e condivisa, in un raro momento di unità d’intenti, per chiedere soluzioni concrete e immediate sul fronte dell’emergenza sanitaria. Anche il consigliere regionale Valdo Di Nolfo ha promesso che si farà «ogni sforzo per risolvere questa crisi. In Regione abbiamo già pianificato le risposte da dare ad Alghero».

