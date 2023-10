Al Campo di volo la “Giornata dell’aria”  

Nel Campo volo di Vallermosa si celebra oggi la “Giornata dell’aria”. La manifestazione, dedicata all’aviazione e alla scoperta del mondo del volo, è un’occasione per conoscere meglio le diverse tipologie di velivoli, le loro caratteristiche e le loro funzionalità. Al raduno sono previsti una dozzina di aerei provenienti da tutta la Sardegna, una mostra statica di velivoli e ultraleggeri, con la presenza di un radar per osservare il traffico aereo. Inoltre, sarà possibile assistere a voli dimostrativi di diverse tipologie di velivoli, incontrare piloti e appassionati del settore e, tempo permettendo, la possibilità per il pubblico di fare il battesimo del volo. La giornata prenderà il via alle 9, e si concluderà alle 18. Si potrà raggiungere il campo con una navetta gratuita, che partirà ogni ora, dall’angolo tra la Statale 293 e via Don Lorenzo Milani, a iniziare dalle 10. Altrimenti è possibile arrivare autonomamente dalla Provinciale 89.