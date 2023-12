Il Comune, così come richiesto da Areus, ha individuato il campo di calcio come area operativa per l’intervento dell’elisoccorso. Il piccolo centro del Barigadu è distante dai principali ospedali dell’Isola e, nel caso di interventi urgenti, per abbreviare i tempi di trasporto risulta necessario l’elisoccorso. La Giunta Arca si sta cercando anche le risorse per garantire la manutenzione dell’area e per il ripristino dell’illuminazione. ( a.o. )

