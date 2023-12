al campionato regionale guspini incorona i favoriti 

La settima prova è quella che conta ma i valori non cambiano. Al centro sportivo di Sa Rocca (vicino a Guspini), il ciclocross sardo sceglie i campioni regionali delle categorie maggiori e lo fa rispecchiando in pieno i valori emersi sinora. A cominciare dalle categorie agonistiche, con l’Under 23 Mirko Pani e lo Junior Pier Andrea Carta che indossano le maglie bianco- rossoblù di campioni. E non sono certo una sorpresa neppure i successi di Eros Piras (M1/2), Andrea Lovicu (M3) o Cristian Melis (M4), tutti già andati a bersaglio nel corso della stagione. Tra i Master 5, Alessio Saddi gratifica (assieme a Carta) con un titolo il bel lavoro organizzativo svolto dall’Unione Ciclistica Guspini.

Per le categorie più giovani, il 14 gennaio a Sassari si assegnerano i titoli Allievi ed Esordienti maschili e femminili, prima della chiusura stagionale di Sarroch. Ieri queste categorie hanno comunque gareggiato sui 30’. Successo di Emanuel Sedda (Allievo di 2° anno della Fabio Aru Academy) su Alessandro Santoru (Dueppi) e sul 1° anno Andrea Balliana (Arkitano). Primi Esordienti il 2° anno Leonardo Onida (F. Aru Academy) e, per le Donne, Maura Lai (Gialeto 1908), migliore Allieva Martina Canargiu (Arkitano). ( c.a.m. )

I campioni sardi.

Juniores : Pier Andrea Carta (Uc Guspini). Under 23 : Mirko Pani (Calz. Montegranaro). Elite Master : Michael Giua (Olbia Cycling). Master 1/2 : Eros Piras (Donori Bike Team). Master 3 : Andrea Lovicu (Bt Demurtas Nuoro). Master 4 : Cristian Melis (Donori Bt). Master 5 : Alessio Saddi (Uc Guspini). Master 6 : Stefano Pani (Monral Bike). Master 7 : Mauro Valente (Arborea Bike). Master 8 : Giulio Caboni (Pul.Sar.). Women 3 : Michela Evaristo (Monteponi). Women 4/5 : Daniela Ennas (Monreal Bike).

RIPRODUZIONE RISERVATA