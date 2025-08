Al camp di beach volley  per fare sport e imparare l’inglese 

Acquisire nozioni di beach volley e prendere confidenza con la lingua inglese. È ispirato da questi obiettivi il camp di beach volley che comincia alle 17 di oggi sulla spiaggia del resort Perdepera di Cardedu. Qui la pallavolo è una questione di famiglia: il proprietario Vincenzo Ammendola è l’ex presidente della Fipav regionale, suo figlio Simone è allenatore (la sua ultima esperienza sulla panchina del Cus Cagliari maschile, in serie A3). Sono 27 le bambine di Cardedu, tesserate per la squadra locale, che partecipano al camp (gratuito) con le istruttrici tedesche Nandi Rust e Mie Marleen Dickau (entrambe lavorano con Beach Me, una scuola tedesca con cui il Perdepera sta promuovendo il camp). Due ore di allenamento ogni giorno con dialoghi esclusivi in inglese. «È un’iniziativa nata da un confronto con il nostro tour operator per diffondere la cultura del beach volley due contro due che qui ancora non ha preso piede», dice Simone Ammendola. ( ro. se. )

RIPRODUZIONE RISERVATA