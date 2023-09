Al Cagliari serve più coraggio 

Ma il Cagliari vale davvero due punti? Dove cominciano i meriti degli avversari e dove, invece, ci sono precise responsabilità di tecnico e giocatori? Cinque partite, quart’ultimo posto nei tiri effettuati, al penultimo nel possesso palla, in terza posizione nella distanza percorsa: in sintesi il Cagliari corre, corre, ma lo fa male, tira poco e non gestisce il pallone. Ma dietro le cifre, fredde e incontestabili, si nasconde una sorta di fragilità che è l’esatta dimostrazione di quanto sia profondo il salto di qualità fra la serie B e la Serie A. «Ci vuole più sfacciataggine», ha sussurrato Ranieri nel ventre dello stadio di Bergamo, ovvero più coraggio – e testa – nel giocare nella metà campo degli altri. Altrimenti sono gli altri ad aggredirti e a riportare la sfida dall’altra parte.

L’incubo di Bergamo

Nel primo tempo dell’ultima gara del Cagliari abbiamo assistito a una “bambola” durata quaranta minuti circa, nei quali l’Atalanta ha maltrattato i rossoblù con soluzione di continuità, un piano tattico martellante e vario. Gasperini ha puntato soprattutto sulla fascia destra del Cagliari, dove Hatzidiakos e Nandez sono stati infilati spesso da Lookman, mentre De Ketelaere – da folli parcheggiarlo a Bergamo, se questo è DK – superava Dossena in agilità. Il Cagliari ha provato a non far giocare l’Atalanta, tentando soluzioni in ripartenza, più che cercare di portare la propria azione nella metà campo nerazzurra. Ha tentato di chiudere le linee di passaggio avversarie – male – cercando di prender palla e tentare qualcosa usando le fasce. Nel secondo tempo, poi, un dubbio ha accompagnato i 45 minuti più recupero: è migliorato il Cagliari, che ha subìto di meno, o l’Atalanta si è limitata a gestire il vantaggio andando in rete quando ha deciso di farlo? Ranieri ha cambiato quasi tutto, spostando Nandez in mezzo e mettendo da quella parte un “terzino” come Zappa. La tempesta si è placata, sì, ma non può essere normale quel divario visto nella prima parte. «L’intensità che avevo chiesto non ha creato problemi all’Atalanta nel primo tempo», ha ammesso l’allenatore, andando a tirare bonariamente le orecchie a una squadra che deve dare di più, sempre che ne abbia la possibilità.

Dalla B alla A

Quel rinvio pieno di speranze di Radunovic, con Luvumbo e Shomurodov inghiottiti dalla difesa nerazzurra e il centrocampo che badava solo a non prenderle, ci ha fatto tornare in mente la serie B. Dove il Cagliari si levava dai problemi con un guizzo, una giocata, una ripartenza. Senza subire la feroce aggressività che hanno messo in campo Atalanta o Inter, per esempio, ma anche Bologna e Udinese, che hanno evitato pericoli con le stesse armi. Il Cagliari sta mettendo in campo un grande sforzo, anche sotto il profilo della concentrazione, ma ha poca fiducia nel possesso nella metà campo avversaria, non rischia magari per la tenera età dei suoi calciatori. Aggiungi una bassa velocità di esecuzione nel palleggio (l’Atalanta sembrava un videogame) e ottieni una prevedibilità nel gioco che diventa facile da neutralizzare. Serve un salto di qualità, che magari il recupero dei “senatori” potrebbe generare. Con la speranza che il campionato non vada troppo in fretta.

