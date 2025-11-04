Al Cagliari restano soltanto gli applausi 

Lazio 2

Cagliari 0

Lazio (4-3-3) : Provedel; Lazzari (28' st Luca Pellegrini), Gila, Romagnoli (1' st Provstgaard), Marušić; Bašić (17' st Vecino), Cataldi, Guendouzi; Isaksen (39' st Pedro), Dia (39' st Noslin), Zaccagni. In panchina Mandas, Furlanetto, Patric, Belahyane, Hysaj. Allenatore Sarri.

Cagliari (4-3-1-2) : Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Palestra (34' st Idrissi); Adopo, Prati, Folorunsho (34' st Pavoletti); Gaetano (12' st Felici); Borrelli (24' st Kılıçsoy), S. Esposito (24' st Luvumbo). In panchina Radunović, Sarno, Mazzitelli, Juan Rodríguez, Di Pardo, Cavuoti, Zé Pedro. Allenatore Pisacane.

Arbitro : Sacchi di Macerata.

Reti : nel secondo tempo 20' Isaksen, 46' Zaccagni.

Note : ammoniti Gaetano, Felici. Angoli 7-5. Recupero 1' pt-4' st.

La Lazio è indubbiamente un passo avanti, magari anche due o tre, dal punto di vista qualitativo, e lo conferma nei momenti cruciali del match. Il Cagliari, colpito ma non affondato, dimostra, tuttavia, di esserci con la testa e di poter reggere il confronto con organizzazione, rabbia, idee e convinzione, senza disunirsi o snaturarsi. Per poi cedere sul più bello, lasciando così l’Olimpico con un pugno di mosche in mano e una valanga di rimpianti. Serata amara e sfortunata, dunque. Isaksen la sblocca a metà ripresa, Zaccagni la chiude in pieno recupero fissando il risultato sul 2-0 e condannando i rossoblù alla terza sconfitta nelle ultime quattro gare, per quanto immeritata.

Come si cambia

Con Mina e Luperto torna anche la difesa a quattro nel Cagliari, con Zappa a destra e Palestra spostato a sinistra (squalificato Obert). A centrocampo il solito trio Adopo-Prati-Folorunsho. La novità, invece, è Gaetano sulla trequarti alle spalle della coppia d’attacco Esposito-Borrelli. Tra i pali Caprile, manco a dirlo. Dal 4-3-1-2 scelto per l’occasione da Pisacane al tradizionale 4-3-3 di Sarri che decide, a sua volta, di rompere il ghiaccio con Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Marušić, Bašić, Cataldi, Guendouzi, Isaksen, Dia e Zaccagni. Quest’ultimo particolarmente ispirato. È, però, il Cagliari a prendersi il match, inizialmente, facendo girare bene la palla e trovando la prima occasione al 15’ con Folorunsho che, però, non dà abbastanza forza al diagonale sull’assist di Gaetano, così la palla finisce tra le braccia di Provedel. Alto, invece, il tentativo a seguire di Esposito da posizione assai interessante.

Poco prima della mezz’ora, si accendono i padroni di casa e la serata gira. Bašić non inquadra lo specchio della porta da pochi passi dopo l’azione in velocità di Zaccagni. Poi è lo stesso Zaccagni a sfiorare il palo. Ci mette una pezza Caprile, invece, sul tiro a giro di Marušić. Il Cagliari soffre ma non resta a guardare e a due minuti dall’intervallo il tiro ravvicinato di Folorunsho viene respinto col piede destro da Provedel.

La svolta

Subito un cambio nella ripresa nella Lazio: fuori Romagnoli, dentro Provstgaard. Ma è ancora il Cagliari a iniziare col piede giusto, tra il tiro all’incrocio (fuori) di Borrelli e la percussione di Gaetano (debole e centrale la conclusione). Quindi Pisacane si gioca la carta Felici al posto dello stesso fantasista napoletano. Sarri butta nella mischia l’ex Vecino. Biancocelesti in evidente affanno, serve così la giocatessa del singolo, in questo caso Isaksen, per sbloccare una partita più complicata del previsto, al 20’: il danese manda al bar prima Palestra poi Luperto e fulmina Caprile con uno straordinario sinistro a giro. Il Cagliari accusa il colpo. Pisacane prova a scuoterlo dalla panchina inserendo Luvumbo e Kiliçsoy, e ancora Pavoletti con Idrissi. Nella Lazio, invece, in campo anche l’altro ex Pellegrini, Noslin e Pedro. I rossoblù sembrano crederci nella rimonta. Ma al primo del quattro minuti di recupero Prati la combina grossa. Un suo retropassaggio viene intercettato da Zaccagni che trova l’angolino alto firmando il raddoppio. Game over.

RIPRODUZIONE RISERVATA