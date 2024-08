Al Cagliari non basta l’uomo in più 

Doccia gelata per il Cagliari, sconfitto dal Lecce (1-0) nella prima trasferta della stagione, dopo i pareggi contro Roma e Como. Decisiva la rete al 26’ di Krstovic (nella foto di Valerio Spano in un duello con Luperto) sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Tanta rabbia e rimpianti per la squadra di Nicola, in superiorità numerica per tutta la ripresa dopo l’espulsione di Dorgu. Inutili i cinque cambi. Le speranze dei rossoblù si sono spente sulla traversa colpita nel finale da Viola. Una traversa era stata colpita anche nel primo tempo da Luvumbo.

l Nello sport