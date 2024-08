Al Cagliari Beach Soccer lo scudetto femminile 

Per la prima volta va a una sarda lo scudetto del beach soccer. Sono le ragazze del Cagliari Beach Soccer a ottenere lo storico trionfo, centrando la vittoria in Serie A alla seconda partecipazione nel campionato femminile (col maschile è in A dal 2018): un successo ottenuto in finale ai rigori (8-9, i tre tempi regolamentari e il supplementare si erano chiusi sul 5-5) sul Lady Terracina, club più titolato nelle donne con 5 successi in 13 edizioni.

Ultimo atto di alto livello quello della tappa di San Benedetto del Tronto, dove la società del presidente Manuel Perra è arrivata dopo aver vinto il Girone B e la semifinale 5-1 sul Genova. In finale primo tempo equilibrato chiuso sull’1-1, nel secondo il Terracina avanti di due gol ma nell’ultima frazione è il Cagliari a ribaltare la situazione, segnando quattro volte per il 5-5 che fa proseguire il match, chiuso dal dischetto con due errori delle laziali e uno delle sarde, con Veronica Privitera (già autrice del definitivo pari nei regolamentari) a siglare il rigore decisivo. La stessa Privitera, con la compagna Tai, è la miglior marcatrice con 7 gol mentre Fabiana Vecchione (tripletta in finale) ha vinto il titolo di miglior giocatrice.

Per il Cagliari Beach Soccer, guidato (seppur non presente all’ultima tappa) da Alejandra Argento, si chiude una gran stagione nel femminile iniziata vincendo la Supercoppa a giugno.

