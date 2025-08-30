Al Cabudanne  martedì sera si parla di Gaza 

Il Cabudanne de sos poetas prosegue martedì a Seneghe alle 21.30, alla Domo de sa Poesia, si presenta il libro “Rompere il muro” (Prospero Editore) curato da Gaza FreeStyle, che racconta dieci anni di carovane solidali nella Striscia di Gaza. Nato nel 2014 grazie all’Ong Associazione di cooperazione e solidarietà (Acs), Gaza FreeStyle ha promosso forme di scambio e solidarietà dal basso. Ne parlano i curatori insieme al giornalista Niccolò Palla e a Meri Calvelli, capo missione Acs in Palestina.

A seguire “Fanzine Eucalyptus” (Transhumanza) progetto fotografico di Alessio Cabras sulla militarizzazione della Sardegna. Oltre all’autore, interverranno Yousef Elqedra, Maria Luisa Mura e Omar Suboh. Interventi musicali di Luca Marcia.

Alle 23.30 a Putzu Arru, la presentazione del romanzo “Annìle” (Il Maestrale) di Edoardo Mantega in dialogo con Simone Cireddu, la narrazione sarà accompagnata dalle musiche di Edoardo Mantega, Luigi Frau e Raffaele Mura.

RIPRODUZIONE RISERVATA