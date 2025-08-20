Al Cabudanne  di Seneghe due anteprime 

La XXI edizione del Cabudanne de sos poetas ci regala due anteprime domani e sabato alla Domo della Poesia, a Seneghe.
Venerdì alle 18.30 ecco l’incontro con l’autore Salvatore Cubeddu e il suo libro "I diari ritrovati. La straordinaria avventura dei metalmeccanici sardi raccontata da un protagonista" (Edes, 2022). Primo di tre volumi, racconta gli anni delle grandi battaglie sindacali in Sardegna dal 1974 al 1978. Dialogano con l’autore Enrico Lobina, Antonello Giuntini, Benedetto Sechi e Roberto Congia. Segue alle 21.30 la proiezione del documentario “The Missing Boys”, di Davide Catinari: un bel viaggio nella scena musicale new wave sarda degli anni ’80. Dialoga con il regista Alessandro Cauli.
Sabato alle 19 la presentazione della collana editoriale Oilà, Electa Edizioni con il progetto grafico dello Studio Sonnoli, con i curatori Chiara Alessi e Leonardo Sonnoli, nel dialogo con Silvia Loddo, direttrice della Pinacoteca comunale Carlo Contini di Oristano.
