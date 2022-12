Al Buonarroti si studia da arbitro 

Le lezioni sono tenute dagli arbitri di Guspini e del circondario che appartengono alla sezione di Oristano. Nelle lezioni si parlerà di regole del gioco, di come è strutturata l’associazione italiana arbitri e dei diritti e doveri dei fischietti. Il corso è partito martedì scorso, oggi ci sarà il terzo incontro, per poi riprendere il 10 gennaio. Le lezioni si tengono ogni martedì e venerdì, dalle 15 alle 16.30. A febbraio lezioni in campo, prima dell’esame finale fissato per il 17. Oltre a ottenere il patentino da arbitro gratuitamente, gli studenti avranno la possibilità di accumulare ore per l’alternanza scuola-lavoro, un doppio beneficio: «Il corso è valevole come pcto (percorso per le competenze trasversali e l’orientamento) e darà ai partecipanti la possibilità di ottenere fino a 30 ore da spendere per questo obbligo scolastico», spiega Roberto Pinna, tecnico e promotore del progetto a scuola, che assieme al docente di scienze motorie Daniele Piras, alla referente pcto Costanza Smeraldi e con il benestare del dirigente scolastico Mauro Canu, hanno voluto il corso per avvicinare i ragazzi allo sport. I futuri arbitri vivranno il calcio da protagonisti: per loro anche ingressi gratuiti negli stadi, divise da gara ufficiali, rimborso spese per ogni partita, allenamenti al Polo.

Sport e scuola insieme nel corso che insegnerà a essere arbitri in campo, ma anche fuori. Al tecnico Buonarroti di Guspini studiano i fischietti di domani, grazie alla collaborazione tra la sezione arbitrale di Oristano e l’istituto guspinese. Ventotto, tra ragazze e ragazzi dai 15 ai 19 anni, hanno iniziato un percorso che potrà portarli, con impegno e dedizione, a sognare di arbitrare partite di calcio nelle massime categorie.

Il corso

Le lezioni sono tenute dagli arbitri di Guspini e del circondario che appartengono alla sezione di Oristano. Nelle lezioni si parlerà di regole del gioco, di come è strutturata l’associazione italiana arbitri e dei diritti e doveri dei fischietti. Il corso è partito martedì scorso, oggi ci sarà il terzo incontro, per poi riprendere il 10 gennaio. Le lezioni si tengono ogni martedì e venerdì, dalle 15 alle 16.30. A febbraio lezioni in campo, prima dell’esame finale fissato per il 17. Oltre a ottenere il patentino da arbitro gratuitamente, gli studenti avranno la possibilità di accumulare ore per l’alternanza scuola-lavoro, un doppio beneficio: «Il corso è valevole come pcto (percorso per le competenze trasversali e l’orientamento) e darà ai partecipanti la possibilità di ottenere fino a 30 ore da spendere per questo obbligo scolastico», spiega Roberto Pinna, tecnico e promotore del progetto a scuola, che assieme al docente di scienze motorie Daniele Piras, alla referente pcto Costanza Smeraldi e con il benestare del dirigente scolastico Mauro Canu, hanno voluto il corso per avvicinare i ragazzi allo sport. I futuri arbitri vivranno il calcio da protagonisti: per loro anche ingressi gratuiti negli stadi, divise da gara ufficiali, rimborso spese per ogni partita, allenamenti al Polo.

L’Aia

«Siamo contenti di portare il corso nelle scuole, sensibilizzare allo sport e al rispetto delle regole è importante e se la formula, così come stiamo facendo a Guspini, funziona, è nostro intento portare il progetto in tutte le scuole del circondario», dice Riccardo Loi, presidente della sezione Associazione italiana arbitri di Oristano. «Svolgere i corsi nelle scuole significherebbe coinvolgere giovani motivati e assicurerebbe un buon ricambio generazionale nella squadra arbitrale», conclude Pinna.

In campo

I futuri fischietti guspinesi avranno anche la possibilità di allenarsi in paese. Grazie a una recente collaborazione tra Comune e sezione arbitrale, per la prima volta anche gli arbitri del Campidano avranno la possibilità di allenarsi in un polo vicino e non essere costretti a recarsi a Sa Rodia, a Oristano. «Vista la distanza, per chi abita nel Campidano, si è valutata l’ipotesi di aprire un secondo polo distaccato da quello di Sa Rodia e ora gli arbitri della zona avranno la possibilità di allenarsi tre volte al giorno, dal martedì al giovedì, presso il campo Renzo Laconi», assicura Filippo Usai, consigliere di maggioranza e arbitro di calcio nella categoria allievi.

