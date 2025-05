Al Buon Pastore i Tenores di Neoneli 

Una raccolta fondi per i bisognosi. Questa la finalità della serata organizzata dall’associazione La Provvidenza odv per questo sabato alle 17,30, nei locali del Buon Pastore di Cagliari, con l’esibizione dei Tenores di Neoneli. Un’iniziativa per consentire di recuperare risorse utili all’associazione per continuare a fornire pasti caldi nella mensa del Buon Pastore.

La soldarietà

L’attività principale de La Provvidenza è proprio quella di dedicarsi alle persone in difficoltà, sempre più numerose, preparando pranzo e cena per adulti e minori accompagnati, senza alcuna distinzione di nazionalità, etnia, estrazione sociale o di religione. Ogni giorno vengono preparati e forniti quotidianamente circa 100/120 pasti caldi anche tenendo conto delle esigenze legate al credo religioso. Pasti composti di primo, secondo, pane, frutta, bevande e spesso il dolce. L’associazione opera nei locali posti a disposizione dalle suore del Buon Pastore in via Bellini 3. La partecipazione al concerto di sabato permetterà di raccogliere fondi e continuare a garantire un servizio fondamentale per tante persone.

Il canto

E all’iniziativa benefica hanno aderito i Tenores di Neoneli, che l’anno prossimo festeggeranno i 50 anni dalla nascita su iniziativa di Tonino Cau ancora oggi alla guida del gruppo. Il 15 maggio dell’anno scorso si sono esibiti a San Pietro con Deus ti Salvet Maria, ricevendo l’apprezzamento di Papa Bergoglio. Lo scorso 22 marzo hanno tenuto un concerto al castello di San Michele.

