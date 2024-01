Al buio le strade attorno all’aeroporto 

Non è un bel vedere quello che si presenta alle persone che, appena sbarcate dall'aeroporto di Elmas, superano l'ultima sbarra dello scalo cagliaritano. Ad accoglierle una grande rotatoria spoglia, l'erba secca e, se arrivano dopo il tramonto, il buio pesto. Una volta usciti dal parcheggio dell'aeroporto illuminato a giorno è difficile orientarsi anche col navigatore. Eppure nella strada chiamata via dei Transvolatori, la Statale 391, la più corta dell'isola, che conduce alla 130 e alla 131, c'è l'impianto di illuminazione: peccato che sia spento da anni.

Il conflitto

Rendere più accogliente quello che è il primo contatto dei turisti sbarcati a Elmas con l’Isola è complicato: sembra impossibile individuare competenze e responsabilità tra il Comune di Elmas, il Cacip, l'Anas e la Sogaer che hanno autorità a vario titolo su quel territorio. Lo spiega Alessandra Nurchi, assessora ai Lavori pubblici del Comune di Elmas: «Abbiamo avuto diverse interlocuzioni anche recentemente con gli altri enti coinvolti, ci piacerebbe abbellire quella rotatoria possibilmente illuminandola dal basso. Abbiamo anche ricevuto una proposta nell'ambito del nostro progetto “Adotta un'aiuola”: dei privati si sono offerti di coltivarla, ma proprio perché gli enti competenti sono diversi è necessario concertare gli interventi. L’illuminazione stradale però non è di competenza comunale».

Stesso discorso per il Cacip: «Né la Statale 391, né via dei Caduti di Nassirya sono di competenza Cacip. In particolare - spiega il Consorzio in una nota - l'impianto di illuminazione della 391, trattandosi di Strada statale è di competenza Anas. Già dal 2016 il Consorzio ha formalmente scritto ad Anas, Sogaer e Comune di Elmas per precisare che l'impianto di illuminazione era ed è di esclusiva competenza dell'Anas, la quale aveva comunicato, sempre nel 2016, che avrebbe provveduto alla dismissione delle luci in quanto vetusto e non in linea con gli attuali parametri illuminotecnici. Da allora nulla è formalmente variato».

Il rimpallo

Anche Anas se ne lava le mani: «L'impianto di illuminazione installato sulla Strada statale 391 - ricorda la società delle strade in una nota - risulta collegato a una linea elettrica più ampia, gestita e di proprietà del Cacip che lo ha realizzato. L'impianto risulta da tempo non funzionante. Anas ha comunque sempre garantito il mantenimento degli standard di sicurezza della strada, con la puntuale pianificazione di interventi di manutenzione dell'asfalto e della segnaletica orizzontale e verticale». Nessuna dichiarazione da Sogaer che su quei lampioni non sembra avere alcuna competenza. E intanto i lampioni restano spenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA