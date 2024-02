Al Budoni serve di più 

Gladiator 0

Budoni 0

Gladiator (3-5-2) : Marone; Finizio, Mansi, Messina (38’ st Mancini), Battistelli, Onesto, D’Anna, Visconti (30’ st Staiano), Castro (51’ st Castaldo), Aruta (25’ st Di Lorenzo), Navas (27’ st Pizzutelli). In panchina Campana, Panic, Ioio, Tarcinale. Allenatore Manzillo.

Budoni (4-4-2): Marano, Mauriello, Casale (32’ st Demoleon), Farris, Colazilli, Bammacaro, Basualdo (43’ st Ortenzi), Leveh (24’ st Quintero), Idoyaga (27’ st Lancioni), Imoh (35’ st Spano), Barboza. In panchina Ammirati, Desiato, Zoppi, Iodice. Allenatore Petrone.

Arbitro : Recupero di Lecce.

Note : ammoniti Aruta, Mansi, Mancini, Barboza, Ortenzi; angoli 3-1; recupero 1’pt-6’st.

SANTA MARIA CAPUA VETERE. Era fondamentale non perdere per non vedere la diretta concorrente allungare e fuggire in classifica. Ma era altrettanto necessario ritrovare la vittoria, che ora manca da oltre un mese. Dunque per il Budoni e il suo allenatore Petrone il pareggio a reti inviolate colto in trasferta contro la Gladiator non può essere motivo di soddisfazione, considerata l’attuale distanza dalla salvezza diretta: sette punti.

La prestazione

Certo in partite che hanno una simile importanza ogni pallone scotta e il primo pensiero è proprio quello di non prenderle, perché poi rincorrere l’avversario diventerebbe assolutamente letale. Ciò che resta, però, è la buona prestazione, con tante occasioni favorevoli non sfruttate nel migliore dei modi dai galluresi. Una su tutte il clamoroso palo colpito dopo 10’ dall’avvio della gara da Imoh dopo un bello scambio con il proprio compagno di reparto Leveh.

Il secondo tempo

Nella ripresa le squadre continuano a macinare gioco senza però esporsi eccessivamente per evitare scomodi contropiedi. Al 6’ i padroni di casa pareggiano il conto dei legni con Visconti da calcio da fermo. Il tecnico Petrone cerca di smuovere il risultato inserendo nella formazione energie fresche sostituendo l’intero reparto offensivo. La mossa tuttavia non dà i risultati sperati all’allenatore dei galluresi, perché il risultato non cambia sino al triplice fischio del direttore di gara.

