Al Budoni basta un lampo nel primo tempo Il Carbonia nel finale sfiora il pareggio 

Carbonia 0

Budoni 1

Carbonia (4-4-2) : Doneddu, D. Cocco, Broglia, Chidichimo, Garcia, Caverzan, Ricci (20’ st Tocco), C. Mancini, Isaia, Mastropietro (45’ st Carboni), Sartini (23’ st N. Mancini). In panchina Carrus, S. Atzeni, Putzu, Tocco, Perna, G. Cocco, N. Mancini, Abbruzzi. Allenatore Diego Mingioni.

Budoni (4-4-2) : Forzati, Ferrari, Raimo, Serra, Farris (27’ st Riberon), Hundt, Gavrila (1’ st Belloni), Barboza (31’ pt Hadad), Spano, Teliz, Mulas. In panchina Moscaritolo, Stefanoni, Dessena, Tupponi, Rudonja, Rosa. Allenatore Raffaele Cerbone.

Arbitro : Davide Scalvi di Lodi.

Rete : nel primo tempo 30’ Barboza.

Note : ammoniti Farris, Raimo, Caverzan, Gavrila, Sartini. Spettatori 400.

Carbonia. Parte male la nuova avventura del Carbonia: regala la vittoria al più quotato Budoni ma esce a testa dalla sfida, sfiorando nel finale il pari per due volte.

Gli ospiti (con gli ex Ferrari e Hundt), si affidano spesso ai lanci per scavalcare il centrocampo. La prima palla gol è del Carbonia: Caverzan in area libera il sinistro deviato da un difensore. Poi passa il Budoni per una papera del portiere: su rinvio dalla retroguardia calcola male il vento e il rimbalzo, si fa scavalcare dalla sfera che finisce a Barboza che deve mettere solo in rete. Ironia della sorte: due minuti prima proprio Barboza era fuori dal campo per infortunio e dopo il gol ha chiesto il cambio. Il Carbonia reagisce, ma a salire in cattedra è la terna arbitrale: Scalvi nega un rigore a Sartini, distribuisce cartellini gialli a caso, sorvola ogni volta che il pallone viene allontanato a gioco fermo e, su segnalazione del collaboratore Sabiu, espelle per proteste l’allenatore Mingioni.

Nella ripresa il Budoni cambia e gioca meglio. Al 5’ Spano supera in pallonetto Doneddu ma la sfera carambola fuori. Il vento condiziona la gara e il Budoni cerca di chiuderla (al 28’ Teliz sfiora il palo), ma al 35’ Carbonia vicino al pari: Forzati devia in angolo la punizione di Broglia. Sempre Forzati al 44’ si allunga con la punta delle dita sul sinistro rasoterra di Carverzan. Assalto finali privo di conclusioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA