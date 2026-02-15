VaiOnline
Al Calvia.
16 febbraio 2026 alle 00:27

Al Buddusò basta Balde per superare il Lanusei 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Buddusò 1

Lanusei 0

Buddusò (3-5-2) : Faralli, Ortiz (28’ st Barracca), Mane, Barilari, Usman, Gomis (40’ st E. Marrone), Sambiagio (36’ st Delogu), Castelnoble, Balde (10’ st Cernovs), Uleri (22’ st Gassama), Faye. In panchina Sanna, Devaddis, D. Marrone. Allenatore Terrosu.

Lanusei (4-2-3-1) : Dyguba, Lusa, Hass, Gomes, Rosotto, Silva, Marchetta (10’ st Loi), Carredda (20’ st Serra), Martins, Manna (1’ st Manca), Menezes. In panchina Vaenna,Usai, Boneddu. Allenatore Piras.

Arbitro : Catapano di Torino.

Rete : 30’ pt Balde.

Buddusò. Impresa del Budduso che allo stadio “Nicola Calvia” riesce a battere un ottimo Lanusei in una partita con pochi gol ma non avara di emozioni. Partita infatti combattuta e tiratissima fino all’ultimo secondo che i ragazzi del tecnico Terrosu hanno pienamente meritato di vincere.

In effetti onestamente un pareggio non sarebbe stato uno scandalo, considerato che entrambe le formazioni sono scese in campo a trazione anteriore cercano la via della rete fin dalle prime battute.

Non a caso al trentesimo della prima frazione il risultato si sblocca. Uleri con un perfetto diagonale spacca in due la difesa ospite, Balde ringrazia e approfitta dell’uscita del portiere per trafiggere Dyfguba.

Gli ospiti rispondono con un gran sinistro di Martins ma Faralli rimedia con un’altrettanto incredibile parata.

La ripresa vede il Lanusei in avanti per cercare il pareggio e i locali a difendere ma l’ottimo Faralli viene chiamato in causa al 65’ a compiere una prodezza su punizione di Silva: parata non facile. Gli ogliastrini spingono ma negli ultimi 20 metri sono piuttosto evanescenti e i biancocelesti escono dalla zona pericolosa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Olimpiadi milano cortina

Brignone e Vittozzi, oro d’Italia

l Nello sport
I sindaci aprono alla proposta di adozione dell’articolo 3 dello Statuto nei piani urbanistici comunali

«Nei Puc le barriere contro l’assalto»

Anci e Cal: percorso da approfondire. Villasimius studia come inserire subito le nuove norme 
Lorenzo Piras
Maltempo

Dodici persone salvate dalla piena del fiume

Esonda il Rio Mannu, la Nurra finisce sott’acqua: allerta meteo regionale prorogata fino alle 15 di oggi 
Mariangela Pala Emanuele Floris
La Sartiglia

Le stelle dei Contadini sulla città

Oristano, 14 centri in via Duomo. A segno anche su segundu e la moglie 
Valeria Pinna
La vestizione.

Un’ora e mezza tra tensione e sorrisi

Sara Pinna
Il caso

In un box di plastica il cuore da trapiantare

Polemiche per le modalità di trasporto dell’organo, il bimbo resta grave 
Bergamo

Tenta di rapire una bimba al market

I genitori: «Attimi di terrore». La piccola di un anno e mezzo ha un femore fratturato 
Palestina

Gaza, il board di pace scalda i motori

Adesione dell’Italia, domani la relazione di Tajani alla Camera 