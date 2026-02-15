Al Buddusò basta Balde per superare il Lanusei 

Buddusò 1

Lanusei 0

Buddusò (3-5-2) : Faralli, Ortiz (28’ st Barracca), Mane, Barilari, Usman, Gomis (40’ st E. Marrone), Sambiagio (36’ st Delogu), Castelnoble, Balde (10’ st Cernovs), Uleri (22’ st Gassama), Faye. In panchina Sanna, Devaddis, D. Marrone. Allenatore Terrosu.

Lanusei (4-2-3-1) : Dyguba, Lusa, Hass, Gomes, Rosotto, Silva, Marchetta (10’ st Loi), Carredda (20’ st Serra), Martins, Manna (1’ st Manca), Menezes. In panchina Vaenna,Usai, Boneddu. Allenatore Piras.

Arbitro : Catapano di Torino.

Rete : 30’ pt Balde.

Buddusò. Impresa del Budduso che allo stadio “Nicola Calvia” riesce a battere un ottimo Lanusei in una partita con pochi gol ma non avara di emozioni. Partita infatti combattuta e tiratissima fino all’ultimo secondo che i ragazzi del tecnico Terrosu hanno pienamente meritato di vincere.

In effetti onestamente un pareggio non sarebbe stato uno scandalo, considerato che entrambe le formazioni sono scese in campo a trazione anteriore cercano la via della rete fin dalle prime battute.

Non a caso al trentesimo della prima frazione il risultato si sblocca. Uleri con un perfetto diagonale spacca in due la difesa ospite, Balde ringrazia e approfitta dell’uscita del portiere per trafiggere Dyfguba.

Gli ospiti rispondono con un gran sinistro di Martins ma Faralli rimedia con un’altrettanto incredibile parata.

La ripresa vede il Lanusei in avanti per cercare il pareggio e i locali a difendere ma l’ottimo Faralli viene chiamato in causa al 65’ a compiere una prodezza su punizione di Silva: parata non facile. Gli ogliastrini spingono ma negli ultimi 20 metri sono piuttosto evanescenti e i biancocelesti escono dalla zona pericolosa.

