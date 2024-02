«Al Brotzu un inarrestabile esodo del personale» 

«Al Brotzu serve un piano straordinario di stabilizzazioni e assunzioni per evitare che si concretizzi un esodo biblico». È la richiesta della Uil Fpl, sindacato che da tempo denuncia «il pesante disagio che serpeggia nell’Azienda per svariate motivazioni, tra cui la carenza di fondi».

Per Attilio Carta, segretario territoriale dell’area vasta, «la situazione di disagio del personale della più grande realtà sanitaria pubblica della Sardegna non si può più tollerare». Lo dimostra

«il continuo e inarrestabile esodo del personale – infermieri, operatori socio sanitari, tecnici, e medici - verso altre realtà».

Il sindacalista sottolinea «il costante aumento delle denunce degli infermieri per i demansionamenti» e uno «sfruttamento senza precedenti degli Oss che ha portato a un’impennata dello stress psicofisico, confermato dalle diffuse richieste di tutela ai Servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro». Infine, Carta evidenzia come sia «imminente il pericolo di una grande fuga di personale preparato e qualificato, vere e proprie eccellenze sanitarie». Da qui la richiesta della Uil-Fpl, «fortemente preoccupata per l’incolumità dei lavoratori, di un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni».

