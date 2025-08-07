VaiOnline
La denuncia
08 agosto 2025

«Al Brotzu troppi ricoveri evitabili: reparti allo stremo» 

«Dal 28 luglio il pronto soccorso del Brotzu non riesce più a garantire un'osservazione continua per i pazienti che necessitano di cure urgenti ma che non richiedono un ricovero prolungato. Le conseguenze di questo stato di emergenza si riflettono sui reparti, costringendo i medici e il personale infermieristico a far fronte a un numero crescente di ricoveri diretti». Lo denuncia Gianfanco Angioni, referente aziendale Usb sanità, che mette in luce i problemi dell'Osservazione breve intensiva a supporto del pronto soccorso.

«I reparti sono ormai allo stremo, con il personale medico e infermieristico ai limiti del burnout», denuncia Angioni, che chiede l'urgenza di interventi risolutivi. «Le situazioni più critiche riguardano il Pronto Soccorso e le aree chirurgiche come quelle trapiantistiche, ortopediche, di chirurgia toracica e generale d'urgenza, cardiochirurgia e urologia, tutti ormai hanno superato il limite della sostenibilità».

La crisi – secondo il sindacalista – si complica ulteriormente per la mancanza di figure professionali chiave. «L’unico medico competente presente al Brotzu è in ferie. Questo scenario rende impossibile garantire la sorveglianza sanitaria dei dipendenti e gestire le incombenze legate alla medicina del lavoro. Le prescrizioni sanitarie e le pratiche di rinnovo non possono essere gestite, lasciando i lavoratori privi della necessaria assistenza accentuando la precarietà della situazione», spiega Angioni.

Per Angioni «il Brotzu, senza soluzioni immediate, rappresenta una bomba a orologeria. È fondamentale che le autorità competenti intervengano subito per garantire la salute e la sicurezza di pazienti e personale. La crisi non è solo un problema locale, ma una questione che tocca l'intera comunità e per questo urgono azioni rapide per tutelare il diritto alla salute».

