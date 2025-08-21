«Al Bonorva per vincere» 

Nel 2023 e nel 2025 ha vinto il trofeo di miglior giocatore dei gironi C e B di Promozione; nel 2024 e pochi mesi fa ha chiuso lo stesso campionato laureandosi entrambe le volte capocannoniere grazie a 25 e 24 reti, mentre nel 2023 si è fermato a 19. Domenico Saba ha 34 anni e gioca a calcio da 21. Ha spinto ai vertici la squadra con cui ha giocato negli ultimi anni, l’Usinese, arrivando vicino al grande salto in Eccellenza. «Sarebbe la ciliegina sulla torta dopo i successi in Coppa Italia e Supercoppa», spiegava nel febbraio 2024. Era leader incontrastato della formazione, nella quale «mi trovo bene».

Qualcosa però è cambiato, perché il veterano del gol all’improvviso questa estate ha deciso di dare una svolta radicale alla carriera: tolta la maglia indossata sino a pochi mesi fa, indosserà quella del Bonorva. «Una mia decisione», spiega. Il club è ambizioso, arrivato a ridosso delle prime la scorsa primavera sta allestendo una formazione di livello per salire ulteriormente e si è assicurata il cecchino del gol. Gli allenamenti sono cominciati il 6 agosto, il campionato prenderà il via il 14 settembre: c’è un mese per creare un gruppo e una squadra vincenti.

Saba, perché lasciare Usini?

«Per cambiare aria, per trovare nuove motivazioni».

Chi ha deciso?

«Io. Mi ha chiamato il Bonorva, ci ho pensato e ho detto sì. Con l’Usinese ho parlato, ho spiegato ai dirigenti che preferivo così e loro hanno accettato. Siamo rimasti in ottimi rapporti. Sono dispiaciuto, ma il calcio è anche questo: si va e si viene».

Perché proprio il Bonorva?

«Perché è la squadra che mi ha voluto di più. Da tempo mi cercava e alla fine ce l’ha fatta. Trovato l’accordo, non ho voluto sentire nessun altro».

Dove pensa possiate arrivare?

«La squadra è stata costruita per far bene, per provare a vincere. Non ci nascondiamo. L’obiettivo è fare più punti possibile, poi vedremo. Certamente puntiamo a stare in alto. Ci sono altre squadre ambiziose come Alghero, Coghinas e la stessa Usinese, poi a campionato in corso vedremo a che punto sono le altre. Queste tre sono state assemblate bene».

E lei, a 34 anni, quanto pensa di giocare ancora?

«Non lo so. Sino a quando riuscirò a farlo. Sino a quando mi divertirò. E mi diverto ancora. Fisicamente sto bene. Ancora capocannoniere? Quest’anno preferisco vincere il campionato».

