Al Bonorva basta un tempo 

BONORVA 3

BUDDUSÒ 2

Bonorva (4-3-3) : Mannoni, Sanna, Brizzi, Gutierrez, Pala, Fini, Oggiano (49' st Sotgiu), Camara, Meloni, Asara (42' st Gueli) O. Foddai (23' st Ligio). In panchina Ruggiu, Cabella, Nieddu, Cavaglieri, Vigliani. Allenatore Pulina.

Buddusò (4-3-3) : M. Canu, Barilari, Cordoba, Umar, Masia, Mandras, Allue, Balde (23' Dem), Mioko, Marrone, G. Canu (43' st Jara). In panchina Cuguttu, Pereira, Hasaj, Devaddis, Diana, Louhbab, Scanu. Allenatore Terrosu.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Reti : 24' e 38' O. Foddai, 32' Umar, 41' Asara; 50' st Barilari.

Note : ammoniti Gutierrez, Meloni, G. Canu.



Bonorva. In un “Chicchito Chessa” strapieno di tifosi, il Bonorva fa suo il big match di giornata, battendo il Buddusò, e lo avvicina in classifica. Una vittoria che vendica, in qualche modo, anche l'eliminazione dalla Coppa Italia, sempre per mano dello stesso Buddusò.

La cronaca: al 2' conclusione di Masia, palla fuori. La squadra di Terrosu continua a spingere, ma i padroni di casa riescono a respingere gli assalti. Al 13' nuova opportunità per il Buddusò, stavolta con Mandras, tiro alto. Dopo tre minuti arriva il primo tiro del Bonorva, con Oggiano, bravo Mario Canu nella respinta. Fini prova l'eurogoal da centrocampo, ma l'estremo difensore ospite non si fa sorprendere. Al 24' passa in vantaggio la formazione allenata da Pulina: bella sgambata di Foddai che trafigge Mario Canu. Al 32' gli ospiti trovano il pareggio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, bel colpo di testa di Umar che, dall'area piccola, non lascia scampo a Mannoni. Ma il pareggio dura solo sei minuti: Foddai, con un goal praticamente fotocopia al primo, batte ancora Mario Canu. Non sazi, i bonorvesi segnano anche il terzo goal, con Asara. Il secondo tempo parte con il Buddusò determinato a riaprire la gara, ma il Bonorva prova a rispondere con il contropiede. Ancora l'autore del goal, Umar, prova, di testa, a impensierire Mannoni, senza successo. Negli ultimi venti minuti non succede praticamente nulla, con il Buddusò che prova a cercare la via del goal e con il Bonorva che non lascia spazio agli avversari. Nel primo dei cinque minuti di recupero, conclusione di Oggiano, respinta da Mario Canu. Al 50' accorcia le distanze Barilari.

