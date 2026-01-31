VaiOnline
All’Ena.
01 febbraio 2026 alle 00:59

Al Bonorva basta un autogol 

Batte l’Atletico Bono in trasferta e allunga sul terzo posto 

Atletico bono 0

Bonorva 1

Atletico Bono (4-4-2) : Martin, Adam (22’ st Solinas), Gohourou, Fedorovics, Molozzu, Pireddu, Piriottu, Stabile, Tanda (37’ st Sale), Tonco, Altobelli. In panchina Fodde, Fois, Migan, Manca, Pitirra, G. Sanna. Allenatore Giovanni Pinna.

Bonorva (4-4-2) : Vassallo, Spanu, Lautaro, Cordoba, Saba, Chelo (37’ st M. Sanna), Pinna, Madeddu (16’ st Pusceddu), Camara, Soro, Matassa. In panchina Mannoni, F. Sanna, Caddeo, Caria, Silanos, Gallotta. Allenatore Michele Pulina.

Arbitro : Arre di Olbia.

Rete : st 16’ Piriottu (autorete).

Note : espulso Gohourou; ammoniti Piriottu, Pireddu, Tanda, Altobelli, Pinna.

Bono. Il Bonorva batte un Atletico Bono combattivo e allunga sul terzo posto. Gli ospiti partono forte e creano pericoli con Saba, Chelo e Pinna. Anche nella ripresa spingono alla ricerca del gol, sfiorato ancora da Saba, Chelo e Lautaro che, a tu per tu con Martin, si fa ipnotizzare. Nella ripresa al 16’ il vantaggio: punizione laterale di Pinna e sfortunata deviazione di Piriottu. Al 43’ Saba colpisce il palo.

