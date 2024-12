Al Bologna bastano 35 minuti per andare ai quarti 

Bologna 4

Monza 0

Bologna (4-2-3-1) : Ravaglia, Holm (33' st Corazza), Casale, Lucumi (33' st Erlic), Lykogiannis, Freuler, Pobega, Orsolini (39' pt Domin- guez), Ferguson (16' st Moro), Iling-Junior, Castro. In panchina Skorupski, Bagnolini, Posch, De Silvestri, Beukema, Miranda, Fabbian, Urbanski, Karlsson, Ndoye, Odgaard. All. Italiano.

Monza (3-4-2-1) : Pizzignacco, D'Ambrosio (19' st Carboni), Izzo, Caldirola, Ciurria (26' st Sensi), Colombo (26' st Martins), Valoti, Birindelli, Vignato (1' st Mota), Maric, Petagna (19' st Forson). In panchina Turati, Mazza, Caprari, Djuric, Pereira, Mari, Bondo, Bianco, Postiglione, Kyriakopoulos. All. Nesta.

Arbitro : Ferrieri Caputi (Livorno).

Reti : nel pt 32' Pobega, 35' Orsolini; nel st 18' Dominguez, 32' Castro.

Bologna. Sono bastati 35 minuti al Bologna per archiviare la pratica Monza (4-0) e raggiungere i quarti di Coppa Italia dove, più che un derby emiliano romagnolo con Cesena si profila una sfida da Champions con l’Atalanta. Lo scopriremo mercoledì 18.

Sblocca il punteggio per i felsinei con un sinistro violento dal limite dell’area Pobega, al 32’. Tre minuti dopo, mentre il Monza reclama per un fallo da rigore, Orsolini in contropiede raddoppia e di fatto chiude la gara, anche perché il Var non chiede correzioni all’arbitra Ferrieri Caputi. Nel secondo tempo le reti di Dominguez e Castro servono solo a completare la festa rossoblù rendere più pesante la sconfitta dei brianzoli di Nesta.

