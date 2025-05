Al bivio della vita ha scelto la birra 

Bologna, mi sei mancata un casino, cantava Dalla con leggera malinconia. Suppergiù deve aver pensato questo quando è arrivata la proposta di lavoro come responsabile del settore ambientale dei cantieri delle Ferrovie dello Stato Italiane. Bologna, la città dove aveva studiato Geografia, la città che conosceva come le sue tasche, sembrava anche custode del suo futuro. Il tanto desiderato posto fisso.

Biglietto di solo ritorno

«Stavo benissimo, – ricorda Mattia Menghini, 42 anni di Baunei, oggi proprietario di un birrificio artigianale – giravo l’Italia da Roma in su per seguire i vari cantieri e fare sopralluoghi, un lavoro stimolante, in una città che sentivo come casa». Proprio quando stava organizzando la sua vita, pensando di comprare casa insieme alla fidanzata che lo avrebbe raggiunto dall’Ogliastra, arrivano le prime voci della chiusura del cantiere alla stazione di Bologna e il conseguente trasferimento di tutti i lavoratori. «Mi hanno proposto di scegliere fra Sicilia e Valle D’Aosta: ho detto di no. Avevo 32 anni, ho dovuto fare una scelta di vita. Se avessi accettato la proposta avrei passato l’esistenza a trasferirmi da cantiere in cantiere. Nei mesi in cui si vociferava della chiusura ho pensato alla mia passione per il mondo della birra e ho fatto una scelta, rischiosa forse, ma nessuno mi ha mai scoraggiato», racconta Mattia.

Il settore della birra artigianale è sempre stato nei suoi pensieri, una passione che negli anni ha coltivato sempre più. I continui spostamenti per lavoro, mentre era a Bologna, sono serviti anche ad approfondire le sue conoscenze, a far visita a diverse realtà, soprattutto in Veneto, come il birrificio Padevana, il più grande in Italia. Frequenta amici all’interno di questo mondo e conosce un anziano birraio in pensione che gli regala insegnamenti preziosi. Lascia il posto fisso, conserva per sé la sua laurea in Geografia e torna a Baunei per dedicarsi al progetto del Birrificio artigianale, che aprirà nel 2017. Una decisione vincente.

Il futuro è adesso

In tutti questi anni il settore è stato sempre in crescita, ma ci sono stati alcuni cambiamenti: «Dieci anni fa la birra artigianale, vuoi per moda o per curiosità, si vendeva facilmente da sola. Oggi si è capito che l’abbinamento con il cibo è molto forte e si lavora meglio, questo perché sono in parte cambiate le abitudini delle persone. Anche il mio birrificio ha subito una modifica dopo il Covid – spiega –. Con la chiusura dei locali non potevo più dedicarmi ai fusti, per cui mi sono occupato esclusivamente delle bottiglie. C’è stata un’impennata che ha richiesto molto spazio nel locale e ho dovuto eliminare la zona per la Tap Room». Due belle novità all’orizzonte: un’antica e storica casa del paese diventerà una rivendita con una piccola cucina e un progetto comune sta per vedere la luce. Mattia fa parte del Consorzio Birra Italiana che sta spingendo verso l’utilizzo di materie prime italiane e insieme ai birrai sardi sta creando una filiera interna all’Isola che comprende i birrai (sono circa 25), i contadini e la malteria della Puglia, perché in Sardegna al momento non ci sono luoghi che possono dedicarsi al processo di maltazione. «A brevissimo uscirà la prima birra sarda al 95%, creata da tutti noi insieme», conclude con orgoglio.