Al Bike Tour barbagia pedala Anche Cannata 

Una prima edizione invernale per fare da test e da apripista per le successive autunnali e più partecipate. L’offerta ciclistica sarda si allarga con The Bike Tour, che propone l’Isola come scenario per una agonismo soft : percorsi tecnici e panoramici (con la possibilità di brevi salite cronometrate) per pedalare in compagnia e divertirsi. Una cinquantina i partecipanti alla prima edizione di Gavoi, conclusa ieri dopo tre giornate salutate dal bel tempo, con percorsi che partivano e arrivavano sulle rive del lago di Gusana.

Tra gli ospiti, in gran parte non sardi, anche l’ex nuotatore cagliaritano Davide Cannata, che ha fatto parte delle campagne di Coppa America con il team di Luna Rossa: «Per me che sono abituato a uscire a pedalare vicino a Cagliari è stata un’esperienza ottima per smaltire il cibo mangiato durante e feste ma anche per vedere paesaggi ai quali non sono abituato. Con la fortuna di trovare giornate belle e assolate, cosa non facile a queste quote d’inverno. Bella iniziativa, bellissima esperienza e bellissima compagnia», il suo commento.

Three Experience, che organizza, ha già in mente la prossima edizione, anticipata a ottobre e molto più partecipata oltre che con percorsi più lunghi. Ma sulla bellezza dei luoghi non ci sarà tanto da migliorare.

RIPRODUZIONE RISERVATA