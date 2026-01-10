Al Bellavista è più forte il vento 

V. Borgo S. Elia sosp.

Guspini

Vecchio Borgo S. Elia (4-3-3) : Santilli, Fofana, Pinna, Sylla, Cara, Vieira, Ferrer, S. Murgia, Mastropietro, Ataldi, Ghiani. In panchina G. Murgia, Porceddu, Melis, Cincotti, Oli Oro, Loi, Siddi, Limbardi. Allenatore V. Murgia.

Guspini (4-3-3) : Fortuna, Chessa, Medda, Manca, Mura, Mboup, Marcon, Tamburini, Dessì, Riep, Caboni. In panchina P. Saba, Mantega, Pedoni, M. Saba, Porcu, Montesuelli, Marci. Allenatore Dessì.

Arbitro : Nonna da Sassari.

Sinnai. La partita tra Vecchio Borgo e Guspini, in programma al campo Bellavista di Sinnai, inizia con ritmi subito elevati e grande agonismo. Dopo pochi minuti arriva il contropiede di Stefano Murgia per la squadra cagliaritana che entra in area e viene atterrato dal portiere: per l’arbitro è calcio di rigore, ma dal dischetto Ataldi non riesce a concretizzare.

Non c’è tempo per riprovarci perché quando scocca il 7’ l’arbitro Nonna decide di sospendere l’incontro a causa del troppo vento che rende impossibile il proseguimento della gara. La partita così viene rinviata, la data del match di recupero sarà comunicata nei prossimi giorni.

