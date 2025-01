Al Bastione le sfide tra gli appassionati del freestyle 

L'appuntamento è ogni domenica alle quattro del pomeriggio al Bastione. Il loro unirsi si lega a una parola: il freestyle. «Siamo cinque ragazzi, uniti dall’amore per questa disciplina e dalla convinzione che la Sardegna non sia ultima per talento. Da anni siamo costretti a partire per partecipare ai contest e far sentire che esiste un punto di vista anche sardo sulla competizione e sulla cultura hip hop», spiega Federico Ghiani, 30 anni, portavoce del gruppo “Bastione Freestyle Cagliari”, insieme a Fabrizio Frau, Mattia Vincis, Mattia Fanni, tutti tra i 30 e i 35 anni, e Leonardo Murgia, il più giovane, che ne ha 24.

Parole che raccontano lo spirito che li anima e l’idea di creare uno spazio per coltivare e diffondere la cultura del freestyle in uno dei monumenti più conosciuti della città. Così, ogni incontro è un’occasione per imparare e condividere una passione. Chiunque ha la possibilità di allenarsi, provare e scoprire il freestyle: «C'è chi lo considera una sfida, chi un passatempo e chi, invece, ci trova una vocazione. Poi ci sono i momenti curiosi, come quando i turisti si uniscono alle sfide, fanno video, pongono domande curiose ai performer».

L’intento è chiaro, ricorda Federico: «Far conoscere il freestyle come disciplina e darle l’importanza che merita. Non si tratta solo di improvvisare rime su un beat, ma di sviluppare creatività, prontezza mentale e connessione con il pubblico». Un semplice incontro, così, è diventato qualcosa di più: una pagina Instagram, un “Torneo del Bastione”, il Bfl (Bastione freestyle league), un evento che ha guadagnato visibilità e riconoscimenti anche oltremare. Il torneo nazionale Iron Fist dello scorso 4 gennaio ha visto partecipare professionisti da tutta Italia. Non solo: il gruppo ha sperimentato anche nuovi format, come Barre su Barre, una sfida con testi scritti e memorizzati, declamandoli all’avversario in un duello verbale.

«Tutto è senza finanziamenti, mosso solo dalla nostra buona volontà e dalla voglia di creare un movimento che dia voce a chi vuole esprimersi attraverso la parola, mettendo in luce creatività e talento nascosti». In un contesto in cui spesso le grandi città sono protagoniste della scena, i ragazzi dimostrano che la Sardegna può essere ancora - e non solo in passato, con nomi celebri come Sa Razza, Sardo Triba, Balentia, Entroterra, Zinnigas e tanti altri - un laboratorio di idee e innovazione hip hop.

Gli appuntamenti prossimi: oltre all’allenamento al Bastione, riprenderà il torneo Bastione Freestyle League, con sfide ufficiali, e poi il torneo Iron Fist 7 con le teste di serie nazionali.

Infine un appello e un invito: «Bastione Freestyle è aperto a tutti e tutte, non solo a chi è interessato a praticare, ma soprattutto a chi ama la cultura hipb hop e cerca un posto dove aggregarsi con persone con la stessa passione».

