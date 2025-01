Al Barcellona la supercoppa spagnola: 5-2 al Real 

Londra. Joshua Zirkzee trasforma dal dischetto all’Emirates il rigore decisivo per il 5-3, dopo l’1-1 dei 120 minuti giocati, che permette al Manchester United, in dieci dal 61’, di eliminare l’Arsenal e andare al 4° turno di FA Cup. Un segnale a Ruben Amorim, tecnico dello United, visto che si parla di una possibile cessione, con destinazione Juventus, per Zirkzee. Anche se il vero eroe della serata di FA Cup è Altay Bayindir, vice Onana, che ieri ha parato tutto.

Nelle altre gare, a Tamworth, in casa di una squadra di quinta serie, il Tottenham viene salvato da un autogol di Nathan Tshikuna al 101’, dopo essere diventata la quarta squadra di Premier di sempre a giocare i supplementari contro un team di Non-League. In gol poi anche Dejan Kulusevski e Brennan Johnson. Il Newcastle vince 3-1 contro il Bromley, squadra di League Two. Avanti anche il Crystal Palace (1-0 casalingo sullo Stockport County di League One) e l’Ipswich (3-0 sul Bristol Rovers, sempre League One).

A Gedda la Supercoppa di Spagna si chiude con la vittoria per 5-2 del Barcellona sul Real Madrid. Una partita incredibile, che i catalani vincono nonostante giochino in 10 dal 56’ per l’espulsione di Szczesny. Per Flick primo titolo in blaugrana e terzo Clásico vinto dopo quello amichevole in America d’estate e il 4-0 del Bernabeu in Liga a ottobre.

