Al bar per l’addio a Mario Mele 

Un funerale che quasi si trasforma in festa. Emoziona, certo, ma sul finale sprigiona voglia di vivere e positività. Sulla carta stranezze, ma non quando ti chiami Mario Mele e hai passato l’esistenza a far divertire il prossimo, ad animare le serate da Nuoro a San Teodoro, con qualche sosta in Kenya. In locali che nessuno dimenticherà. «Un caro saluto, Mario: ti vedo già in abito bianco e occhiali neri a organizzare il tuo Sueno in Paradiso», dice Stefano Flamini nella gremita chiesa di San Domenico Savio, a Nuoro, che ieri mattina ha dato l’estremo saluto al “re della movida”, scomparso l’8 gennaio a Torino. Poi, l’ultima volontà, il colpo di teatro: «Siete tutti invitati per un rinfresco, alle 17 (ieri, ndr ), al bar Centrale di San Teodoro», ha detto dall’altare il parroco, Stefano Paba.

L’abbraccio

In tanti hanno deciso di esserci, di mostrare vicinanza ai familiari dell’imprenditore scomparso per un male incurabile, mentre si trovava ricoverato all’ospedale Molinette, in Piemonte. Nuoro si è stretta in un caldo abbraccio ai figli di Mario Mele, Laura e Gabriele. «Dico al Signore: ricordati di Mario - ha detto nella sua toccante omelia don Stefano Paba -. Per quanto l’opinione pubblica lo abbia spesso definito “il re delle discoteche”, in questo momento a noi non interessa. Ora deve interessare solo ciò che abbiamo nel cuore, nei vostri cuori. Questa è la nostra offerta per Mario, portiamola a Dio. Cosa stiamo chiedendo, e cosa stiamo pensando, lo sapete solo voi, la vostra coscienza». Don Paba, poi, ben consapevole dei guai giudiziari che avevano visto protagonista l’imprenditore scomparso (il 20 dicembre scorso era stato condannato dal tribunale di Nuoro a quattro anni di reclusione per bancarotta documentale, ndr ), ha precisato: «La vita di una persona non la possiamo pesare noi. Il giudizio finale spetta a Dio. Questo vale certamente di più dell’opinione pubblica».

Il ricordo

« Como as a fachere su dj in Paradisu: Mario, prega pro nois », dice in limba la sorella dell’imprenditore. In tanti ricordano l’amico che non c’è più. «Eravamo diversi, ma ho sempre apprezzato la tua capacità di avere una visione che andava oltre tutto e tutti, anche a costo di commettere errori - le parole di Flamini -. Hai costruito dei momenti da sogno per tutti noi, e spesso non ti è stato riconosciuto perché siamo sempre più interessati a commentare e a giudicare». La figlia Laura: «Caro papino, ti voglio un mondo di bene». È l’ultimo saluto a quell’uomo in abito bianco, dalla vita movimentata ma sempre animata da un Sueno.

