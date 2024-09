Al bar con un machete: denunciato 

È stato denunciato a piede libero dai carabinieri per minacce aggravate il giovane che, nei giorni scorsi, è entrato in un bar di Sestu in stato di alterazione e impugnando un machete. Il ragazzo che in un primo momento ha spaventato gli avventori dell’esercizio pubblico e poi stato disarmato e mandato via dagli stessi clienti. Una vicenda che sarebbe rimasta confinata nel riserbo dei presenti se qualcuno non avesse filmato l’intera scena con un telefonino: il video è poi stato inviato via whatsapp ed è finito nelle chat, diventando virale nel giro di poche ore.

Il video

Nelle immagini si vede l’uomo, con una lunga arma da taglio in mano, che la agita davanti al bancone del bar, chiedendo con decisione di essere servito: vuole a tutti i costi che gli venga fatto un caffè, ma i presenti gli urlano di lasciare la roncola e minacciano di chiamare i carabinieri. Il ragazzo, in evidente stato di alterazione, gira per il locale agitando la lunga lama, sino a quando – usciti all’esterno – alcuni clienti cercano di bloccarlo. Prima uno più magro, poi un ragazzo molto più grosso riescono ad avere la meglio, togliendogli l’arma dalle mani. A quel punto nel filmato si vede il protagonista che barcolla e cade sull’asfalto, prima di essere aiutato da alcuni dei presenti.

La denuncia

Sull’identità dell’uomo vige il massimo riserbo, anche perché – per fortuna – la mattina di paura si è chiusa comunque senza gravi conseguenze. Quando però il video è diventato virale, rimbalzando dai una chat all’altra e finendo anche sui social, la vicenda è diventata di dominio pubblico e il ragazzo è stato identificato dai carabinieri e denunciato a piede libero per minacce aggravate. Nonostante nessuno dei presenti non abbia sporto querela, constatato lo stato di alterazione del protagonista, la notizia di reato è scattata d’ufficio come previsto dal codice penale per le minacce effettuate con l’uso delle armi.

