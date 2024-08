Al bar con la roncola: «Fammi il caffè» 

Al bar con una roncola. É accaduto in un bar del centro a Sestu, e il fatto è stato immortalato in un video che ha fatto il giro delle chat di Whatsapp. Il filmato, della durata di poco più di due minuti, sarebbe stato ripreso due giorni fa. E mostra un uomo che, con una lunga arma da taglio in mano, minaccia il barista e gli altri avventori.

«Non me ne vado finché non mi fai il caffè». Sono momenti di tensione; c’è chi fugge, chi prova a parlare con lui. In poco tempo l’uomo viene circondato e disarmato dai presenti, anche se un po’ bruscamente. L’azione si sposta anche fuori dal bar, davanti ai passanti, e c’è pure chi osserva dal balcone di casa. Parte una testata, poi un calcio. Tutto si chiude con il ragazzo che si allontana, barcollando.

L’occhio della telecamera inquadra ogni attimo dell’azione, riprendendo una persona – forse ubriaca – in un momento di fragilità. Poteva essere una tragedia, certo. Al momento non è stata presentata nessuna denuncia ai carabinieri. In città sull’identità del giovane le bocche sono cucite. E anche tra i tavoli del bar, la risposta è un “no comment”.

Quello che è certo è che il giovane è conosciuto da tanti, e che vive un momento difficile. Per questo tanti cercano di proteggerlo, e di aiutarlo, in ogni modo possibile. Anche il Comune, per il momento, non rilascia dichiarazioni, in attesa di avere un quadro più chiaro della situazione. Resta un po’ di amarezza su questo video che continua a girare: «Il dolore non è uno spettacolo, la sofferenza, il disagio non sono mai spettacoli da riprendere e mostrare all’opinione pubblica», è il commento, netto, di Luca Pisano, psicologo e psicoterapeuta, direttore dell’Osservatorio Cybercrimine Sardegna e che a Sestu lavora anche nel Centro Giovani comunale, educando al rispetto bambini e ragazzi.

«Sembra che chi ha ripreso sia un uomo a una sola dimensione, voyeuristica, che non incide sulla realtà. Mentre i presenti, forse amici dell’uomo, hanno almeno provato ad aiutarlo. La persona più disumana, che ha un disagio profondo, è chi riprende soltanto, e non fa qualcosa». Pisano poi analizza il contesto: «Con la chiusura dei manicomi spesso non si sono create strutture alternative, poi col venire meno del reddito di cittadinanza si è creata una nuova sacca di povertà. Situazioni difficili sono dovute a una marginalizzazione psichica e sociale, mentre dallo Stato servirebbe un aiuto per conquistare un po’ di autonomia e autostima».

