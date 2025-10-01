Al Bano e Mogol a “La Strambata” 

La cucina italiana verso il riconoscimento Unesco, con Al Bano e Mogol testimonial d’eccezione, fra gli ospiti di oggi de “La Strambata” in onda questa mattina su Radiolina dalle 12.30 e condotta (nella foto) da Simona De Francisci.
Oggi si parlerà anche di censimento a Cagliari e di salute dei bambini. Ambra Pintore parlerà de “La Voce Sarda”, la nuova trasmissione di Videolina che racconta 50 anni di storia attraverso attraverso i protagonisti. Spazio poi all’attualità, alla politica e allo sport.