VaiOnline
Radiolina.
02 ottobre 2025 alle 00:24

Al Bano e Mogol a “La Strambata” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La cucina italiana verso il riconoscimento Unesco, con Al Bano e Mogol testimonial d’eccezione, fra gli ospiti di oggi de “La Strambata” in onda questa mattina su Radiolina dalle 12.30 e condotta (nella foto) da Simona De Francisci.

Oggi si parlerà anche di censimento a Cagliari e di salute dei bambini. Ambra Pintore parlerà de “La Voce Sarda”, la nuova trasmissione di Videolina che racconta 50 anni di storia attraverso attraverso i protagonisti. Spazio poi all’attualità, alla politica e allo sport.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

«Mi tolgo il braccialetto» La sfida di Manis in un video

Delitto di Terralba, l’arrestato era senza dispositivo elettronico 
Valeria Pinna
Il caso.

Revenge porn a Ussana, tre nei guai

Francesco Pinna
Inchiesta

Visite, burocrazia e ambulatorio «La nostra vita cancellata dal lavoro»

La testimonianza: una professione impossibile per i giovani colleghi 
Piera Serusi
Regione

Il M5S indebolito dopo le provinciali Verifica più vicina

Da sciogliere il nodo Agricoltura Todde-Lai, vertice tra una settimana 
Benevento

«Anche i figli colpiti nel sonno»

Strage del Sannio, il pm: Ocone curato per una psicosi, ma non risultano violenze 
la tragedia

Due militari morti nell’aereo caduto poco dopo il decollo

Il velivolo non ha la scatola nera Si studiano le cause dell’incidente 